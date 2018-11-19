НАТО берет под контроль Черное море, России подготовили жесткий ответ: что случилось

19.11.2018 12:15

НАТО усилит свое присутствие в Черном море и в Прибалтике, Альянс выделит необходимые ресурсы для ослабления российских сил в соответствующих регионах

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook председателя постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народного депутата Ирины Фриз.

Так, в НАТО рассмотрели предложенные Украиной правки в резолюцию организации.

«На Комитете по вопросам обороны и безопасности NATO ParliamentaryAssembly/ Assembléeparlementairedel’OTAN Андрей Левус и Юрий Береза ​​представили и защитили внесенную нашей делегацией правку в резолюцию «Усиление натовских сил сдерживания на востоке» по обеспечению устойчивости и готовности усиленного дальнейшего присутствия НАТО в Прибалтике, Польше и Черном море», — говорится в сообщении.

Что касается Крыма, то в документе отмечается: выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, которые расположены на территории стран Балтии в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму, с помощью таких средств как приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности.

В то же время, комитет единогласно поддержал резолюцию к докладу «Противодействие гибридным угрозам России» совместно с внесенной правкой, что касается Крыма.

«В резолюции к докладу Лорда Джоплинга «Противодействие гибридным угрозам России» учтен новый параграф, который был внесен нашей делегацией. Его смысл такой: осуждая незаконное строительство Керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержке украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе», — отметила глава делегации.



