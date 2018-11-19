Ответственные заемщики. Что предусматривает новый кредитный закон?

19.11.2018 16:30

С началом кремлевской агрессии в 2014 году инвесторы начали забирать деньги из украинских банков, а те, кто занял деньги, перестали возвращать кредиты. Ипотеки исчезли, как и многие другие кредитные программы. Но сегодня появилась надежда на восстановление кредитной сферы. Его должен обеспечить новый закон о кредитовании. Центр общественного мониторинга и контроля выяснил основные законодательные изменения.

Более доступные и дешевые кредиты

В июле Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования», а в последний день октября его подписал Президент Украины Петр Порошенко. В Независимой ассоциации банков Украины, которая стала инициатором изменений, надеются, что документ облегчит доступ граждан и бизнеса к кредитам. Ведь финучреждения смогут выдавать более дешевые займы.

«Стоимость кредитов будет снижаться, так как банки не будут закладывать дополнительные риски на то, что кредит можно будет не вернуть», – убеждена исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Среди положительных изменений для клиентов специалисты также называют внедрение электронного документооборота на расчетно-кассовое обслуживание. Закон освобождает клиента от необходимости платить комиссию нотариусу и регистраторам за выдержки из Единого реестра доверенностей и ЗАГСа. Также кредитные карточки теперь можно будет оформлять через доверенное лицо, например, бухгалтера предприятия.

Кроме того, по закону, банк обязан вернуть клиенту залоговое имущество в течение двух недель после уплаты займа.

Борьба с «проблемными» кредитами

Основные изменения направлены на борьбу с недобросовестными клиентами. Как свидетельствуют данные Национального банка Украины, сегодня среди 1 трлн грн выданных кредитов 54% является «проблемными», то есть просроченными. По словам финансистов, такая ситуация приводит к тому, что банки вынуждены формировать большие резервы, при этом усиливая требования к новым заемщикам и повышая процентную ставку. В Нацбанке заявляют, что новый закон защищает от «проблемных» кредитов, в частности, исключая возможность вывода кредитных средств через мошеннические схемы.

Чтобы снизить финансовые риски для кредиторов, документ позволяет получать информацию о кредитной истории потенциального клиента. Также он усиливает ответственность кредитного поручителя. Если клиент откажется выплачивать кредит или умрет, то поручитель будет вынужден погасить долг перед банком. Кроме того, закон устраняет возможность невозврата кредита путем вывода его из-под залога, а также не позволяет осуществлять операции с предметом ипотеки без согласия банка-кредитора.

При этом банки получили право повышать ставку в течение действия кредитного договора. Поэтому клиентам следует обращать на это внимание при оформлении займа. В случае изменения кредитной ставки банк дает заемщику 30 дней на то, чтобы выплатить всю сумму сразу по старому тарифу, или платить дальше по новому проценту.

«Мы этим законом, уже вступившим в силу, закрыли очень много дыр, которые существовали, которые позволяли недобросовестным заемщикам признавать недействительными договоры, залоги и т.д.», – прокомментировала законодательные изменения и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Стоит заметить, что закон касается и непогашенных кредитов, выданных до 2018 года.

Восстановление кредитной сферы

Эксперты убеждены: закон о возобновлении кредитования, как и закон о совершенствовании функционирования финансового сектора, улучшит ситуацию в банковской сфере и оживит экономику в целом. Банки смогут предоставлять больше кредитов для малого и среднего бизнеса, а те в свою очередь смогут наращивать объемы своей деятельности. Понимают это как предприниматели, так и власти.

«Считаю, что закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» очень нужен. Власть должна расчищать путь для восстановления экономики. А экономическое развитие невозможно без финансового ресурса», – отметил Президент Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса.

По словам экспертов, решение ситуации с проблемными кредитами повлияет на позицию Украины в международных экономических рейтингах, таких как Doing Business. За последний год Украина поднялась на 71 место в этом рейтинге и, если принятый закон будет работать, то может улучшить свой результат.

Конечно, о полной реанимаций кредитной сферы говорить еще рано. По мнению специалистов, вместе с защитой прав кредиторов нужно также гарантировать права потребителей банковских услуг. Поэтому это должно стать следующим шагом для экономистов и парламентариев.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля