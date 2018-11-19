Пенсии в 2019 году: украинцам рассказали о неизбежном

19.11.2018 08:00

С 2019 года в Украине автоматически будут осовремениваться пенсии.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Павла Розенка, передает "Политека".

По словам политика, с марта 2019 года начнется ежегодное автоматическое осовременивание пенсий для всех граждан.

"Главный позитив пенсионной реформы, который люди почувствуют в 2019 году, — это то, что со следующего года начинается уже автоматическое осовременивания пенсий, которое будет проходить ежегодно. Уже не от решений правительства будет зависеть перерасчет пенсий, это уже будет автоматический режим" Павел Розенко

Так, с 1 марта, в зависимости от изменения коэффициентов и от базового размера минимальной зарплаты, по которой рассчитываются выплаты, все категории граждан получат перерасчет пенсий.

Кроме того, Розенко подчеркнул, что военным пенсионерам пересчитают выплаты уже с 1 января 2019 года.

Источник: https://from-ua.com