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Погода ухудшается: в ГСЧС предупредили украинцев об ухудшении погодных условий

19.11.2018 08:45
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Погода ухудшается: в ГСЧС предупредили украинцев об ухудшении погодных условий

Как пишет replyua.net, в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украинского государства предупредили граждан нашей страны об ухудшении погодных условий в стране, отметив, что в центральных и южных регионах государства местами ожидается налипание мокрого снега, а также гололед, а в южной части Украины - будут сильные осадки.

В частности, в ГСЧС предупредили, что в понедельник, 19 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Согласно данным «Укргидрометцентра», в первый день недели в южных и центральных областях прогнозируется местами налипание мокрого снега, гололедица. Кроме того в южной части Украинского государства по всем ожиданиям будут сильные осадки. Также в южных регионах, на Приазовье, а также в Автономной республике Крым – порывы ветра 15-20 метров за секунду. 



Теги: Украина, Донбасс, погода, похолодание
 
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