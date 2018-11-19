Погода ухудшается: в ГСЧС предупредили украинцев об ухудшении погодных условий

19.11.2018 08:45

Как пишет replyua.net, в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украинского государства предупредили граждан нашей страны об ухудшении погодных условий в стране, отметив, что в центральных и южных регионах государства местами ожидается налипание мокрого снега, а также гололед, а в южной части Украины - будут сильные осадки.



В частности, в ГСЧС предупредили, что в понедельник, 19 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Согласно данным «Укргидрометцентра», в первый день недели в южных и центральных областях прогнозируется местами налипание мокрого снега, гололедица. Кроме того в южной части Украинского государства по всем ожиданиям будут сильные осадки. Также в южных регионах, на Приазовье, а также в Автономной республике Крым – порывы ветра 15-20 метров за секунду.