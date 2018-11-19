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"Просто орки напились", - как боевики "ДНР" взорвали девять своих же танков в Торезе, громкие детали глупого ЧП
Пьяные участники бандформирований "ДНР" подорвали в оккупированном Торезе девять собственных танков, а СМИ врут об "утилизации боеприпасов".
В воскресенье, 18 ноября, в оккупированном городе Чистяково, который раньше назывался Торезом, боевики "ДНР" уничтожили собственные танки, передает "Диалог.UA". Известно, что сепаратистские СМИ оправдывали взрывы в городе некой "утилизацией боеприпасов".
Однако, как выяснилось позднее, повод для взрывов был совершенно иным. О причинах нашумевших взрывов на своей странице в Twitter сообщил блогер "Фашик Донецкий". "Многие, наверное, читали о том, что в оккупированном РФ Торезе сегодня были взрывы. Ватные СМИ написали, что это плановое уничтожение бк. На самом деле все не так. Просто орки напились. Просто решили пострелять.
И тупо угробили 9 танков и бк к ним. Хунта в шоке", – говорится в его сообщении. Также в комментариях пользователи в шутку предлагают высылать боевикам алкоголь, чтобы сэкономить на противотанковом оружии для ВСУ.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Торез, танк, ДНР
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