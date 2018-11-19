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Стало известно при каком условии монетизация субсидий заработает со следующего года
Механизм монетизации субсидий может заработать со следующего года, в том случае, если постановление Кабинета министров Украины, принятое 19 октября, заработает должным образом. Об этом рассказал председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018, передает «Укринформ».
«Постановление о возложении специальных обязанностей участников рынка газа, которое было принято в октябре этого года, предусматривает очень важный шаг – передачу базы абонентов на Минфин от облгазов, которые обладают этой базой. Облгаз – это так называемая последняя миля. Только облгаз знает количество абонентов, потребляющих газ с его сети. Без них это быстро сделать невозможно», – пояснил Коболев.
Он отметил, если постановление заработает, то уже с начала следующего года можно будет провести монетизацию субсидий. «Если не заработает, то это отложится на более далекое будущее. Механизмом этого отложения будут иски от облгазов на основании того, что Государственная регуляторная служба не предоставила согласования именно в этой части постановления», – подчеркнул Коболев.
Кроме того, он напомнил, что сейчас частные компании – газсбыт – передают в местные управления социальной защиты цифры по абонентам, которые нуждаются в субсидии.
«Государство выплачивает деньги. Эти деньги действительно все идут в Нафтогаз, а с Нафтогаза идут в бюджет», – добавил Коболев.
По его мнению, что газсбыт может передавать данные об абоненте-субсидианта, которого не существует, а газ, который предоставляется для поставки этому абоненту, продавать промышленным предприятиям.
«Эта схема на рынке существует много лет, она ни для кого не секрет. Мы находили фальшивых абонентов и адреса, которые никогда не существовали в природе. Я считаю, что эта коррупционная составляющая механизма продажи газа населению, является главным препятствием, почему реформа еще не завершена в пользу бюджета», – резюмировал Коболев.
Следует отметить, что в Министерстве социальной политики Украины убеждены, что механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, монетизация
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