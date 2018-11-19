- По Донецку передвигаются пьяные «патрули боевиков ДНР»15:48
- Возмущение Москвы: почему РПЦ не дает покоя автокефалия украинской церкви15:32
- Терпение лопнуло: жители Закарпатья выходят на масштабную акцию протеста15:10
- Комфортно в Европу. Как обновляется украинская железная дорога?14:35
- Курс доллара резко изменится под елку: как глупость правительства уничтожает гривну14:20
- Миротворцы на Донбассе и сотрудничество со США. О чем говорил Президент во Франции14:09
- Выборы-2019: политолог Фесенко рассказал, какой «сюрприз» готовит Яценюк Порошенко13:52
- "Просто орки напились", - как боевики "ДНР" взорвали девять своих же танков в Торезе, громкие детали глупого ЧП 13:45
- Боевики внезапно перекрыли центр Донецка: завтра Пушилина и оккупированный Донбасс ждет "историческое событие"13:18
- "Евробляхи" организовывают бессрочный протест13:00
Терпение лопнуло: жители Закарпатья выходят на масштабную акцию протеста
В трех местах Закарпатской области в понедельник, 19 ноября, стартовала мирная акция протеста. О целях акции рассказал в Facebook глава общественной организации Доста Закарпаття Павло Павлов, передает Корреспондент.
В частности, акция проходит на перевале в Нижних Воротах трассы Киев-Чоп, в городе Рахов и селе Дубрыничи. Все эти места выбраны не просто так, из них проходят основные трассы, ведущие в Закарпатье.
Как рассказал Павлов, людей беспокоит как криминальная ситуация в Закарпатье, так цена на бензин, растаможка автомобилей, плохие дороги и прочее.
Люди также требуют встречи с начальником областного лесного управления, руководителем облавтодора и другими чиновниками.
"Мы вас просим прийти сюда для диалога, есть два часа, мы будем здесь собираться и ждать. Мы хотим услышать от вас ответы", - заявил Павлов, и пригласил всех остальных присоединяться.
На место акции в Нижних Воротах прибыла полиция.
Теги: Украина, Донбасс, протест, Закарпатье
- В 2011-м протестовали, газовали, садили и возводили
- Кабмину указали на дверь
- Заграница нам поможет: США поддержит Украину закупкой конопли
- На оккупированном Донбассе ожидаются народные бунты - нет работы, нет зарплаты
- Суд запретил чернобыльцам протестовать в Киеве
- Среднесрочный план действий правительства сводится к тому, чтобы побольше распродать, - Коновалюк
- Боевики внезапно перекрыли центр Донецка: завтра Пушилина и оккупированный Донбасс ждет "историческое событие"13:18
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ 12:45
- Армия России готовит мощный прорыв на Донбассе: переброшены десятки танков, артиллерии, гаубиц и "Град" - ОБСЕ11:30
- Угроза со стороны Приднестровья: в правительстве рассказали о готовящейся атаке на Украину 11:15
- Танки и "Грады" в зоне конфликта: Россия снова перебрасывает военную технику на восток Украины 10:30
- Генерал предложил Киеву план возвращения Донбасса10:15
- НВФ стягивают к линии фронта большое число военной техники10:00
- В Донбассе запустят новую базу для переселенцев08:30
- "Когда Россия накажет Плотницкого за обстрелы Луганска, или своим убивать можно?" - Казанский08:13
- На Донбассе провалилась попытка боевиков РФ пробраться к позициям ВСУ 07:10
- Возмущение Москвы: почему РПЦ не дает покоя автокефалия украинской церкви15:32
- Терпение лопнуло: жители Закарпатья выходят на масштабную акцию протеста15:10
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Комфортно в Европу. Как обновляется украинская железная дорога?14:35
- Курс доллара резко изменится под елку: как глупость правительства уничтожает гривну14:20
- Миротворцы на Донбассе и сотрудничество со США. О чем говорил Президент во Франции14:09
- Выборы-2019: политолог Фесенко рассказал, какой «сюрприз» готовит Яценюк Порошенко13:52
- "Просто орки напились", - как боевики "ДНР" взорвали девять своих же танков в Торезе, громкие детали глупого ЧП 13:45
- Боевики внезапно перекрыли центр Донецка: завтра Пушилина и оккупированный Донбасс ждет "историческое событие"13:18
- "Евробляхи" организовывают бессрочный протест13:00
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: самое время для любовных отношений12:30
- Когда ЗОЖ не во вред, или Как не умереть в тренажерном зале12:04
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»