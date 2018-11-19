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Тымчук: РФ готовится перебросить на Донбасс сирийских военных
19.11.2018 18:30
В середине текущего месяца в российском населенном пункте Каменка Выборгского района Ленинградской области был проведен сбор военнослужащих Западного округа российских Вооруженных сил, которые в начале следующего года отправятся в Ростов-на-Дону.
Как передает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат ВР и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
В дальнейшем россияне будут заброшены на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, военные, Сирия, Тымчук
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