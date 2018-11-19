Тымчук: РФ готовится перебросить на Донбасс сирийских военных

19.11.2018 18:30

В середине текущего месяца в российском населенном пункте Каменка Выборгского района Ленинградской области был проведен сбор военнослужащих Западного округа российских Вооруженных сил, которые в начале следующего года отправятся в Ростов-на-Дону.

Как передает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат ВР и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

В дальнейшем россияне будут заброшены на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса.