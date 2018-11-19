Успех в 2019 году: каким знакам Зодиака повезет, гороскоп Павла Глобы

19.11.2018 21:15

2019 год — время перемен. Многих представителей зодиакального круга ждет успех. Астропрогноз на год от Павла Глобы поможет вам увидеть полную картину, пишет dailyhoro.ru.

Павел Глоба — один из самых известных астрологов не только в нашей стране, но и на просторах СНГ. Его прогнозы одновременно основаны на астрологических и астрономических сведениях, поэтому выделяются особенной конкретикой. На сегодняшний день вы уже можете прочитать астропрогноз по Знаку Зодиака на 2019 год Желтой Земляной Свиньи. Если верить китайскому гороскопу, то предстоящий год будет успешным в плане личностного роста, заработка и осуществления планов. Павел Глоба не только описывает влияние планет, но и дает ценные рекомендации по достижению успеха.

Овен

Темперамент Овнов в 2019 году будет подпитывать планета-покровитель Марс. Марс всегда усиливает агрессивный настрой Овна, так что представителям данного Знака рекомендовано опасаться острых споров и провокационного поведения. В новом году воинственный настрой придется кстати в борьбе за новые победы, но речь идет не о упорстве и давлении, а о разработке стратегии.

Для многих Овнов Марс припас перемены в судьбе: обстановка жизни начнет меняться к лучшему. Если в январе и феврале правильно расставить приоритеты, а в марте, апреле и мае упрямо идти к целям, то покровитель отзовется потоком успеха и неожиданной удачи. Причем это затронет не только финансовый и любовный сектор, но и самопродвижение и успехи в духовном плане.

Телец

Наступающий 2019 год для людей, рожденных под эгидой Тельца, будет переполнен случайностями и противоречиями. С одной стороны, Тельцов ждет успех во многих областях, проблемы буквально будут решаться сами собой. С другой — можно заметить постоянные недоразумения и нестыковки в делах. Чтобы их избежать, нужно оставаться уверенным в себе человеком.

Год Желтой Свиньи может принести в жизнь Тельцов славу, удачу и благополучие, но лишь в случае контроля собственных эмоций и действий по отношению к близким. Меркурий выступит в качестве управителя 2019 года, в связи с чем для успеха понадобится банальное трудолюбие.

Близнецы

Для представителей этого созвездия именно год Желтой Свиньи может стать периодом кардинальных перемен в жизни. Очень важными планетами будут Уран и Нептун. До 20 июня эти планеты объединят силы против Близнецов. Наблюдаются риски, что череда неудач разобьет многие планы и надежды. Непреодолимое давление планет будет влиять на Близнецов, пока те не изменят восприятие. Все неприятности, возникающие на пути в этом году, нужно принимать как точки роста. Если начать анализировать происходящее, то можно создать для себя невероятно удачный год.

Работа над собой, которая будет проведена правильно, поможет Близнецам получить желаемое уже в июле. Далее Нептун уйдет в ретроград, где останется до ноября 2019 года. Это будет период взлета, интенсивного личностного и карьерного роста. Наблюдаются удачные возможности для духовных поисков, которые помогут стать лучше. Если Близнецам удастся отодвинуть свои амбиции в сторону и посмотреть на жизнь сквозь призму рассудительности, они проведут остаток года позитивно и почти без проблем.

Рак

В 2019 году Юпитер уготовил Ракам проверку на прочность и целеустремленность. Астролог сообщает, что именно от упрямого продвижения к целям будет зависеть финальный успех Раков. Есть и сложности: до 11 августа Юпитер будет находиться в ретро-фазе. Неоднозначное влияние покровителя и возвращение прошлых проблем может спутать карты и сбить Раков с намеченного пути. Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют сконцентрироваться на главном и следовать за своими целями, несмотря на проблемы.

Август подведет черту под прошлой жизнью представителей этого созвездия. Начнется новая жизнь. С 11 августа по 1 декабря Юпитер плотно закрепится в Знаке Стрельца, что позволит Ракам легко принимать серьезные решения, правильно оценивать происходящее, беспроблемно двигаться к целям. Прямое движение покровителя позитивно отразится на амбициях, усилит интуицию и поднимет жизненный тонус. В декабре 2019 года наступит время перехода Юпитера из Стрельца в Козерога. Снизить риски попадания в неприятные ситуации поможет лишь уверенность в себе и поддержка близких.

Лев

В год Желтой Земляной Свиньи в схватке за успех Львов столкнутся покровительствующее им Солнце и антагонист Сатурн, в связи с чем Львам придется непросто. Астролог дает всего 3 рекомендации: будьте смелы в идеях, трудолюбивы в работе и реализации планов, сдержаны в общении с людьми. Важно запомнить следующее: наступающий год — не лучшее время, чтобы рассказывать о своих планах, делиться победами и обсуждать идеи даже с близкими людьми. 2019 год связан с активизацией завистников и недоброжелателей, которые могут присвоить идеи Львов себе.

Период ретроградации Сатурна с 30 марта по 18 сентября поможет передохнуть от резких перемен и неприятностей. В это время астролог не советует решаться на слишком смелые шаги, помня о том, что год богат не только на удачу и успехи, но и на изобилие недобросовестных лиц.

Дева

Меркурий и Юпитер — две планеты, которые будут регулировать события в жизни Дев. Благодаря их влиянию Девам предстоит пережить наплыв перемен и энергии наряду с возможностями для самореализации. В начале и середине года удастся внедрить креативные идеи в жизнь, используя предприимчивость и последовательность. Необходимо вовремя включиться в процесс, направив энергию на реализацию своих желаний, а не на решение чужих проблем.

В 2019 году личные интересы важно поставить на ступень выше других, в том числе родственников. Запомнить стоит следующее: Юпитер может сеять иллюзии весь год кряду, поэтому многие возможности следует подвергать скепсису и не браться за то, в чем нет стопроцентной уверенности. Наиболее удачный период, который в новом году ожидает Дев, связан с нахождением покровителя в их собственном Знаке. С 28 августа по 13 сентября многие мечты и планы станут вполне реальны.

Весы

В новом году Весов ждет успех, если те обретут упорство и целеустремленность. Наступающий год Свиньи даст возможность переиграть многие ситуации, проделать работу над ошибками, перевоспитать себя, научиться зрело реагировать на проблемы, подбрасываемые Вселенной. Предстоит расставить правильно приоритеты и сделать выводы. Если подойти к этому со всей серьезностью, то к середине года неприятные подарки сменятся позитивными переменами.

Жизненные изменения могут проявиться в периоды с 7 января по 2 февраля (Венера в Стрельце), с 26 марта по 19 апреля (Венера в Рыбах), с 15 мая по 8 июня (Венера в Тельце), с 14 сентября по 7 октября (Венера в Весах), со 2 ноября по 25 ноября (Венера снова в Стрельце). Астролог отмечает позитивные астрологические тенденции, когда жизнь представителей этого Знака кардинально изменится. В эти периоды будет высока вероятность изменить судьбу в лучшую сторону, главное — внимательно выбирать путь.

Скорпион

Уран и Юпитер приготовили для Скорпионов год перемен. Успех достанется тем, кто готов прощать и забывать обиды как себе, так и окружающим. В марте Уран сменит полярность при входе в Знак Тельца, что немного приземлит амбиции. С этого месяца Скорпионам желательно запастись терпением и трудолюбием, ведь придется идти против течения, ставить себе посильные цели и достигать их. Воодушевлять будет Юпитер.

Правда, с реализацией целей можно потянуть до лета, ожидая моральной готовности. Если Скорпионы не будут готовы покинуть зону комфорта, то все отложенные перемены, страхи и опасения единым потоком ворвутся в жизнь, что может породить период хаоса и суеты чуть ли не до конца года. Несмотря на кардинальную перестройку, жизнь принесет успех и победы.

Стрелец

Гороскоп на новый год для Стрельцов можно назвать неоднозначным. Если 2018 год прошел впустую, без реализации целей, Стрельцам грозит потеря ориентиров, целей и уверенности. Если же это не так, и в 2019 году Стрельцы продолжат начатый путь, то год можно будет назвать успешным, особенно в деловой и личной сферах. Данный прогноз обусловлен влиянием Юпитера и Солнца. Оба покровителя несут исключительно позитивный посыл, но проблема в том, что их воздействие способно раздуть паруса только ранее начатых дел.

Избегать следует прострации, особенно в период резкой смены полярности Юпитера, которая в первые за год произойдет в начале декабря. 2 декабря Юпитер совершит переход из Стрельца в Козерога, чем сместит приоритеты. Астролог советует спланировать на это время отдых или отпуск, чтобы сократить риски неудач. Принятие верных решений будет временно заморожено, а вероятность невезения в жизни возрастет почти максимально.

Козерог

Особенно важные планеты на ближайший год — покровительствующий воле и упорству Марс и усиливающая удачу Венера. Активные планеты подарят Козерогам то, чего им не хватает для полного счастья. Астролог советует подмечать подсказки Вселенной с 1 января, когда Марс окрепнет в Овне. Смена энергетики покровителя в начале года станет чем-то вроде разгоночной полосы. Важно осознать ошибки и постараться их исправить. Марс благоволит тем, кто готов устремить взгляд в будущее, доверяя своим инстинктам и интуиции. Именно она в силах наполнить жизнь Козерогов яркими переменами и успехами.

Стремление быть лучше станет отправной точкой в новую жизнь, но для полного успеха потребуется активная работа. Благодаря влиянию Венеры, Козерогов ждет множество успехов в наступающем году. Но им следует помнить, что никто за них не достигнет успеха. В течение года, особенно в апреле и мае, люди этого созвездия не раз столкнутся с несвойственными колебаниями и опасениями. Козерогам следует взять всю волю в кулак и принять решение, ведь многое будет поставлено на карту.

Водолей

По отношению к Водолеям планеты будут вполне снисходительны, но лишь в некоторых случаях. Влияние Солнца (антагониста Знака Водолей) будет провоцировать бросить начатое, заняться чем-то новым и необычным, из-за чего многие Водолеи могут попасть в ловушку, уготованную звездами. Лишь упорство и трудолюбие помогут получить желаемое. Тем, кто заинтересован в благополучии и процветании, в 2019 году стоит найти занятие по душе и ответственно выполнять его, не пытаясь что-то доказать окружающим, в частности руководству. Лишь размеренная работа поможет укрепить авторитет и получить долгожданное повышение.

Поддержка придет от Нептуна, который весь год будет стабилен и активен. С его энергетикой можно будет структурировать идеи и обдумывать действия, чтобы те были удачнее. Жизнь в 2019 году может казаться неоднозначной, наполненной проблемами и невзгодами. Водолеи будут находиться в постоянной войне со своим внутренним Я, и лишь работа над собой поможет выправить ситуацию.

Рыбы

В начале 2019 года Рыбам стоит направить свой взгляд на финансовый сектор. Юпитер, а также Венера пророчат им перемены, способные сбить с толку, но необходимые для достижения успеха. Вероятны смена работы, смена деятельности, открытие собственного дела или прорыв по карьерной лестнице. Упорство и позитивный настрой позволят Рыбам уже в начале февраля добиться успеха и посвятить оставшиеся месяцы адаптации и личностному развитию.

Перемены в личной жизни придут позднее, примерно в марте 2019 года. Рыб немного взбудоражит влияние Венеры, которое окажется причиной конфликтов и недопонимания в семье. Однако преодоление этого кризиса станет, пожалуй, основной задачей на год. Вероятно, наступающий год принесет многим Рыбам обилие чувств, яркие романы, бурную любовь, которая положит начало серьезным отношениям.

Новый 2019 год подарит каждому Знаку Зодиака что-то свое, но потребует от всех нас больше терпимости, спокойствия и зрелых решений. Не идите на поводу у эмоций, управляйте ими, и тогда вы научитесь управлять своей судьбой. Павел Глоба желает вам успехов в новом году. Пусть во всем вас охраняют звезды. Удачи, и не забывайте нажимать на кнопки

Источник: https://from-ua.com