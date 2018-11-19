В Кремле негодуют из-за заявления польского премьера

19.11.2018 10:45

Представитель оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич прокомментировал слова главы польского правительства Матеуша Моравецкого о возможном наступлении РФ на Киев после запуска «Северного потока-2» и назвал их провокацией, передает replyua.net.

Он считает, что в Польше основной государственной идеологией становится русофобия, которая «целенаправленно насаждается» польскими властями, сообщают СМИ.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международной политике Дмитрий Новиков нашел в словах Моравецкого «неизощренную логику». «Нужно иметь очень неизощренную логику, чтобы выстраивать такие логические цепочки», - цитирует агентство Новикова.

Как уже сообщалось, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после запуска проекта «Северный поток-2» Россия может начать наступление на Киев. «Что помешает (президенту РФ) Владимиру Путину отправиться на Киев?», - сказал он.