- В Кремле негодуют из-за заявления польского премьера10:45
- Танки и "Грады" в зоне конфликта: Россия снова перебрасывает военную технику на восток Украины 10:30
- Генерал предложил Киеву план возвращения Донбасса10:15
- НВФ стягивают к линии фронта большое число военной техники10:00
- Ученые рассказали, какая опасность может ждать Закарпатье09:30
- Погода ухудшается: в ГСЧС предупредили украинцев об ухудшении погодных условий08:45
- В Донбассе запустят новую базу для переселенцев08:30
- "Когда Россия накажет Плотницкого за обстрелы Луганска, или своим убивать можно?" - Казанский08:13
- Пенсии в 2019 году: украинцам рассказали о неизбежном08:00
- Тарифы на отопление в Украине взлетят: кто заплатит на 72% больше07:30
В Кремле негодуют из-за заявления польского премьера
Представитель оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич прокомментировал слова главы польского правительства Матеуша Моравецкого о возможном наступлении РФ на Киев после запуска «Северного потока-2» и назвал их провокацией, передает replyua.net.
Он считает, что в Польше основной государственной идеологией становится русофобия, которая «целенаправленно насаждается» польскими властями, сообщают СМИ.
При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международной политике Дмитрий Новиков нашел в словах Моравецкого «неизощренную логику». «Нужно иметь очень неизощренную логику, чтобы выстраивать такие логические цепочки», - цитирует агентство Новикова.
Как уже сообщалось, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после запуска проекта «Северный поток-2» Россия может начать наступление на Киев. «Что помешает (президенту РФ) Владимиру Путину отправиться на Киев?», - сказал он.
Теги: Донбасс, Польша, Кремль
- Заявление для тех, кто мечтает о президенте Саакашвили
- "Вся твоя жизнь была дорогой на Катынь". В Донецке простились с польским президентом
- Целью действий Кремля было крушение самолета с Лехом Качинским на борту - Минобороны Польши о Смоленской трагедии
- Газовая игра: взгляд из-за бугра
- Ревнивая супруга престарелого экс-президента подаёт на развод
- Президент Польши: мир для восточной Европы закончился
- Танки и "Грады" в зоне конфликта: Россия снова перебрасывает военную технику на восток Украины 10:30
- Генерал предложил Киеву план возвращения Донбасса10:15
- НВФ стягивают к линии фронта большое число военной техники10:00
- В Донбассе запустят новую базу для переселенцев08:30
- "Когда Россия накажет Плотницкого за обстрелы Луганска, или своим убивать можно?" - Казанский08:13
- На Донбассе провалилась попытка боевиков РФ пробраться к позициям ВСУ 07:10
- Боевики «ДНР» запугивают жителей Горловки фейками о «терактах» на «Стироле»23:14
- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков22:31
- В Украине будет создана новая база переселенцев22:02
- Некий сбой: Переселенке дважды приостанавливали пенсию из-за попадания в список «Аркана»20:34
- В Кремле негодуют из-за заявления польского премьера10:45
- Танки и "Грады" в зоне конфликта: Россия снова перебрасывает военную технику на восток Украины 10:30
- Генерал предложил Киеву план возвращения Донбасса10:15
- НВФ стягивают к линии фронта большое число военной техники10:00
- Mercedes-Benz выпустил первый в мире электро-водородный гибрид09:45
- Ученые рассказали, какая опасность может ждать Закарпатье09:30
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Фильм "Донбасс" получил главный приз кинофестиваля в Испании09:00
- Погода ухудшается: в ГСЧС предупредили украинцев об ухудшении погодных условий08:45
- В Донбассе запустят новую базу для переселенцев08:30
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: самое время для любовных отношений12:30
- Когда ЗОЖ не во вред, или Как не умереть в тренажерном зале12:04
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск
- В Украине будет создана новая база переселенцев