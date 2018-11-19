В Крыму назрел дефицит топлива: оккупанты забили тревогу

19.11.2018 11:48

Начиная с середины ноября российская нефтегазовая корпорация «Роснефть» полностью прекратила продажу моторного топлива на бирже, и вполне вероятно, возобновит торги уже сегодня в связи с угрозой возникновения дефицита бензина в Крыму, передает replyua.net со ссылкой на «Коммерсант».

При этом отмечается, что самопровозглашенный «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксенов написал вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, что, если ситуация не будет урегулирована, Крым может остаться без топлива уже к концу декабря.



В том числе, находящийся под санкциями США и ЕС регион получает бензин исключительно по биржевым договорам, поскольку АЗС крупных нефтяников там нет. Большую часть бензина в Крым поставляют заводы «Роснефти» и уход компании с биржи поставил схему под угрозу.



Согласно оценкам гендиректора «РК Интегратор» (крупный поставщик нефтепродуктов в Крым) Виктора Костюкова, нынешних запасов топлива на полуострове с учетом сезонного снижения спроса должно хватить приблизительно на месяц.