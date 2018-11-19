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В Минсоцполитики сообщили об уменьшении количества переселенцев

19.11.2018 17:15
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В Минсоцполитики сообщили об уменьшении количества переселенцев

В Украине, по состоянию на сегодня, 19 ноября, учтены 1 млн 519 тыс. 956 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 12 ноября, в Украине были учтены 1 млн 521 тыс. 38 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уменьшилось на 1082 человека.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 

 

 


Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, переселенцы
 
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