В Минсоцполитики сообщили об уменьшении количества переселенцев

19.11.2018 17:15

В Украине, по состоянию на сегодня, 19 ноября, учтены 1 млн 519 тыс. 956 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 12 ноября, в Украине были учтены 1 млн 521 тыс. 38 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уменьшилось на 1082 человека.

Источник: https://dnews.dn.ua