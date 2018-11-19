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Возмущение Москвы: почему РПЦ не дает покоя автокефалия украинской церкви
С самого начала процесса предоставления Томоса украинской православной церкви не утихали гневные заявления российского духовенства. Россия пугала расколом страны вследствие получения автокефалии, а Московский патриархат угрожал акциями «гражданского неповиновения» и требовал от экзархов Вселенского патриарха покинуть Киев. В конце концов, восстановление независимости украинского православия заставило главу РПЦ Кирилла разорвать отношения со Вселенским патриархатом. Почему российское духовенство отбросило дипломатическое решение ситуации и пошло на конфликт с материнской церковью, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.
Объединение ради независимости
Историческое решение Вселенского патриархата 11 октября вместе с предоставлением Томоса отменило юрисдикцию РПЦ над украинской епархией. Сейчас Украина находится на завершающем этапе формирования собственной независимой церкви: священники, которые обратились к Константинополю с просьбой предоставить Томос, готовятся к объединительному Собору. Именно во время этого собрания украинское духовенство выберет предстоятеля, который и получит от Вселенского патриарха Варфоломея указ об автономии.
Примечательно, что в Соборе должны принять участие иерархи УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви, а также ряд священников Московского патриархата, которые поставили подпись под обращением о предоставлении автокефалии. Событие планируют провести до конца ноября.
С появлением единой и канонически признанной поместной церкви Московский патриархат потеряет право называться «Украинской православной церковью».
Раскольники из Москвы
Российские церковники, потеряв огромную территорию влияния, не замедлили с реакцией: через несколько дней после решения Синода Вселенского патриархата они огласили дерзкое заявление о разрыве отношений с Константинополем – материнской церковью. А решение об автокефалии назвали «беззаконным и канонически ничтожным».
«Они уже как последнее средство воздействия применили формулу Евхаристического разрыва между церквями. Это означает, что имя патриарха Варфоломея не будет упоминаться в богослужениях московской церкви. Что в конечном итоге запрещено. Потому что четко указано, что они должны это делать», – пояснил религиовед Александр Саган.
В Константинополе, в свою очередь, отреагировали на такой шаг Москвы заявлением о том, что РПЦ должна отречься от автокефалии, если ставит под сомнение первенство Вселенского патриарха.
«Здесь на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь, и никто другой», – подчеркнул архиерей Константинопольской церкви, архиепископ Тельмиский Иов. В то же время в Константинопольском патриархате заявили, что Вселенский престол не собирается разрывать отношения с РПЦ и надеется на ее единение с материнской церковью.
Вслед за своими кураторами совершила демарш и УПЦ МП, отменив чуть ли не в последний момент инициированную Президентом Петром Порошенко встречу по Томосу. В конце концов глава государства позже встретился с представителями Московского патриархата, которые поддерживают создание единой церкви: они заявили о безумном давлении на них со стороны Москвы.
Эксперты довольно резки в своих оценках будущих перспектив РПЦ и отмечают, что, разорвав отношения с Константинополем, она стала на путь самоизоляции от мирового православия и постепенного превращения в раскольника. А дипломатический крах с украинским вопросом, по мнению специалистов, может привести к потерям епархий в Беларуси и Молдове.
Стратегическое поражение Кремля
Еще в 2007 году глава Кремля Владимир Путин заявил, что российская государственность и безопасность «укрепляют православие и ядерное оружие», прямо указав на видное место, которое занимает церковь в его курсе управления. Из-за деятельности Московского патриархата, в частности, Украина долгое время оставалась зоной влияния российской политики, отмечают журналисты-международники. Поэтому истерическую реакцию РПЦ на украинской автокефалии они объясняют внезапным осознанием ошибочности действий относительно отношений с Украиной: Кремль до сих пор был уверен в крепких позициях Московского патриархата.
О том, что Томос является важным не только для церковной сферы, но и в целом для государства, стало понятно на этапе переговоров об автокефалии, к которым вместе с украинским духовенством присоединились и чиновники. Так, Президент Петр Порошенко определил возвращение независимости православию в Украине вопросом национальной безопасности.
«Разве это нормально, когда в Кремле собирается совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом на повестке дня – как защитить РПЦ в Украине? – сказал глава государства. – Вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашем вооружению. Домой, в Россию».
Политическое значение независимой церкви понимают и в Константинополе. Архиепископ Иов в разговоре с журналистами заявил, что автокефалия Украинской церкви нужна для отграничения от врага, который пришел с войной на Восток Украины.
«Именно из-за этого конфликта православные верующие в Украине и украинское государство просили автокефалию, чтобы Православная церковь в Украине была независима от влияния чужого, враждебного государства», – сказал он.
Политические обозреватели отмечают, что для Путина уступки по Украине в вопросе церкви показали стратегическое поражение в противостоянии с цивилизованным миром: вместе с «канонической территорией» РПЦ российский президент теряет и паству, готовую молиться за армию и поддерживать «русский мир».
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, Москва, религия, православие, автокефалия
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