- Миротворцы на Донбассе и сотрудничество со США. О чем говорил Президент во Франции14:09
- Выборы-2019: политолог Фесенко рассказал, какой «сюрприз» готовит Яценюк Порошенко13:52
- "Просто орки напились", - как боевики "ДНР" взорвали девять своих же танков в Торезе, громкие детали глупого ЧП 13:45
- Боевики внезапно перекрыли центр Донецка: завтра Пушилина и оккупированный Донбасс ждет "историческое событие"13:18
- "Евробляхи" организовывают бессрочный протест13:00
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ 12:45
- Водитель заплатит за пассажиров: новые детали штрафов12:30
- НАТО берет под контроль Черное море, России подготовили жесткий ответ: что случилось12:15
- В Крыму назрел дефицит топлива: оккупанты забили тревогу11:48
- Армия России готовит мощный прорыв на Донбассе: переброшены десятки танков, артиллерии, гаубиц и "Град" - ОБСЕ11:30
Выборы-2019: политолог Фесенко рассказал, какой «сюрприз» готовит Яценюк Порошенко
Яценюк послал однозначный сигнал президенту и президентской партии. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UAрассказал украинский политолог Владимир Фесенко.
По словам нашего собеседника, Арсений Яценюк пытается спасти свою партию и остаться ее лидером.
«Яценюк всячески напоминает о себе, мол, не забывайте, что есть еще и Арсений Петрович Яценюк, экс-премьер, лидер одной из правящих партий, и он тоже может поучаствовать в выборах. Его нынешняя политическая активность - попытка протестировать, как будут реагировать люди на рекламу. Может, если начнется рост рейтинга, тогда Яценюк поучаствует в выборах», - отмечает аналитик.
С другой стороны, добавляет политолог, Яценюк посылает своего рода сигнал президенту и президентской партии: «Это звучит как «ребята, если вы не будете принимать во внимание наши интересы, то мы можем тоже принимать участие в выборах, мы будем это делать самостоятельно, может, мы и не выиграем…» (потому что реально никакого выигрыша ожидать не стоит ни от Яценюка, ни от «Народного фронта»). Но для них это будет отчаянная борьба за выживание, и они смогут отнять 1-2% от результата президента, а в перспективе и президентской партии».
«Так что Яценюк посылает сигнал союзникам по коалиции, мол «либо давайте начинать реальные переговоры, либо мы будем участвовать в выборах самостоятельно», - прогнозирует Владимир Фесенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, выборы
- Портников: Компромиссы по Донбассу могут стать ловушкой для Украины
- Украину снова "обрадовали" насчет безвиза с ЕС
- Порошенко предложили любопытный рецепт победы над Путиным
- Зачистка Одесчины: срезанный губернатор и мэрские аварии (ФОТО)
- Россияне собираются уходить из Донбасса, - Портников назвал дату выхода армии РФ из востока Украины. ВИДЕО
- Петренко рассказал о новой встрече с европейскими союзниками Украины
- Боевики внезапно перекрыли центр Донецка: завтра Пушилина и оккупированный Донбасс ждет "историческое событие"13:18
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ 12:45
- Армия России готовит мощный прорыв на Донбассе: переброшены десятки танков, артиллерии, гаубиц и "Град" - ОБСЕ11:30
- Угроза со стороны Приднестровья: в правительстве рассказали о готовящейся атаке на Украину 11:15
- Танки и "Грады" в зоне конфликта: Россия снова перебрасывает военную технику на восток Украины 10:30
- Генерал предложил Киеву план возвращения Донбасса10:15
- НВФ стягивают к линии фронта большое число военной техники10:00
- В Донбассе запустят новую базу для переселенцев08:30
- "Когда Россия накажет Плотницкого за обстрелы Луганска, или своим убивать можно?" - Казанский08:13
- На Донбассе провалилась попытка боевиков РФ пробраться к позициям ВСУ 07:10
- Выборы-2019: политолог Фесенко рассказал, какой «сюрприз» готовит Яценюк Порошенко13:52
- "Просто орки напились", - как боевики "ДНР" взорвали девять своих же танков в Торезе, громкие детали глупого ЧП 13:45
- Боевики внезапно перекрыли центр Донецка: завтра Пушилина и оккупированный Донбасс ждет "историческое событие"13:18
- "Евробляхи" организовывают бессрочный протест13:00
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ 12:45
- Водитель заплатит за пассажиров: новые детали штрафов12:30
- НАТО берет под контроль Черное море, России подготовили жесткий ответ: что случилось12:15
- Страны НАТО готовят ответ на агрессию России: Кремлю не поздоровится12:03
- В Крыму назрел дефицит топлива: оккупанты забили тревогу11:48
- Армия России готовит мощный прорыв на Донбассе: переброшены десятки танков, артиллерии, гаубиц и "Град" - ОБСЕ11:30
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: самое время для любовных отношений12:30
- Когда ЗОЖ не во вред, или Как не умереть в тренажерном зале12:04
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск