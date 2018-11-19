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Зарплаты по-новому: как разбогатеют украинцы в 2019-м
В Украине средняя зарплата в следующем году может быть на уровне 11,5-11,6 тыс. грн. Помимо традиционных сфер с хорошим ростом зарплат (финансисты, аграрии и т.д), в следующем году также могут вырасти заработные платы у представителей рабочих специальностей, пишет Обозреватель.
"Чтобы кто не говорил, мы видим и по количеству вакансия, и по отзывам бизнеса, что ситуация в экономике действительно улучшается. Пусть рост и небольшой, не достаточно ощутимый, но он все-таки есть. Если бизнес открывает новые вакансии, значит, расширяет производство. Чтобы человек не уехал в Польшу, а пошел работать на украинское предприятие, ему нужно предложить хотя бы 15-17 тыс. грн. Если будут такие зарплаты, конечно, пропадет стимул бросать свою семью и куда-то уезжать", - уверена эксперт рынка труда Валентина Мазур.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, повышение
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