Зарплаты по-новому: как разбогатеют украинцы в 2019-м

19.11.2018 21:51

В Украине средняя зарплата в следующем году может быть на уровне 11,5-11,6 тыс. грн. Помимо традиционных сфер с хорошим ростом зарплат (финансисты, аграрии и т.д), в следующем году также могут вырасти заработные платы у представителей рабочих специальностей, пишет Обозреватель.

"Чтобы кто не говорил, мы видим и по количеству вакансия, и по отзывам бизнеса, что ситуация в экономике действительно улучшается. Пусть рост и небольшой, не достаточно ощутимый, но он все-таки есть. Если бизнес открывает новые вакансии, значит, расширяет производство. Чтобы человек не уехал в Польшу, а пошел работать на украинское предприятие, ему нужно предложить хотя бы 15-17 тыс. грн. Если будут такие зарплаты, конечно, пропадет стимул бросать свою семью и куда-то уезжать", - уверена эксперт рынка труда Валентина Мазур.

Источник: https://from-ua.com