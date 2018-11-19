"Зимнее безобразие" продолжается: регионы Украины попали в зону мощного циклона – появился прогноз на ближайшие дни

19.11.2018 20:51

Если днем 19 ноября тяжелые погодные условия наблюдались на юге, в центре и на западе Украины, то к ночи "зимнее безобразие" прогнозируется остальным регионам. Помимо дождя, мокрого снега, налипания мокрого снега, стоит ожидать и гололеда, передает "Диалог.UA".

Несмотря на такие "сюрпризы" от погоды, как рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook, температура воздуха существенных изменений не принесет. Завтра 20 ноября днем влажная погода сохранится на юго-востоке Украины.

Большая часть областей войдет в так называемую зону северного скандинавского антициклона. Поэтому серьезные осадки отступят в том числе и в столице Украины 21 и 22 ноября.

В свою очередь, в Гидрометцентре рассказали, что во вторник, 20 ноября, температура воздуха ночью составит от минус 1 до минус 6 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла. Ветер восточного и северо-восточного направления, местами порывы будут достигать 20 м/с. Ранее синоптики предупредили, что похолодание в Украине продолжится. Также эксперты рассказали об особенностях предстоящей зимы.



Источник: www.dialog.ua