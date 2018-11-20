Где воевал этот усиленный батальон? Более 700 прокуроров получили статус участников АТО

20.11.2018 18:13

Более 700 прокуроров за последние два года каким-то удивительным образом получили статус участника боевых действий.

Не помню, правда, чтобы хоть единожды видел представителей данной специальности на первой линии обороны.

Да и вообще, знаете, как-то пропустил во фронтовых сводках:

«Батальон военной прокуратуры им. Матиоса освободил Лисичанск!»

или например «Украинская развед.группа в составе прокуроров ГПУ уничтожила два вражеских танка под Дебальцево-взяла в плен десантников РФ под Иловайском-обезвредила лидера боевиков Плотницкого в Луганске» (нужное подчеркнуть).

#Матиос и #Луценко, вас в последнее время стало так много — не хотите ли дать комментарий на этот счёт?

Источник puer.