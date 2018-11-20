Карта Украины изменится навсегда: Рада приняла революционное решение

20.11.2018 23:25

Рада переименовала Кировоградскую область, но не смогла переименовать Днепропетровскую

Во вторник, 20 ноября, украинский парламент в рамках декоммунизации принял постановление о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую. «За» проголосовали 239 депутатов. Теперь решение о переименовании области должен утвердить Конституционный суд Украины (КСУ).

При этом депутаты не смогли принять решение о переименовании Днепропетровской области. Проект постановления № 8329/П о включении в повестку дня и направлении законопроекта в КСУ в ходе четырех голосований поддержало недостаточное количество народных избранников.

Спикер Андрей Парубий призвал как можно скорее внести в парламент новое постановление о переименовании Днепропетровской области. Об этом он сказал после провальных голосований за направление закона о переименовании области в КСУ.

Как передавала Politeka, с украинского праздничного календаря могут исчезнуть 8 марта и 9 мая. Без 8 марта и 9 мая – такую инициативу озвучил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он предлагает полностью отменить Международный женский день, а праздник 9 мая перенести на 8 марта.

«Мы подготовили законопроект, который предусматривает изменения в государственном календаре… Мы предлагали перенос выходного с 9 мая на 8-ое и отмену выходного статуса для 8 марта и вовсе его переформатирование. Мы предлагаем, чтобы в этот день говорили о борьбе женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого», — сказал Вятрович.

Источник: https://politeka.net