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На Луганщине заочно осудили члена «парламента ЛНР»
Новоайдарский районный суд заочно приговорил главу «теризбиркома» на «референдуме» в поддержку группировки «ЛНР» к семи годам лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передают novosti.dn.ua.
В мае 2014 года жительница Счастья Луганской области возглавила «территориальную избирательную комиссию» в Троицком районе Луганской области. Впоследствии подозреваемая стала членом «парламента ЛНР».
Суд признал ее виновной в «умышленном совершении действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц».
Сейчас обвиняемая скрывается на подконтрольной боевикам части Луганщины. Начало срока отбывания наказания начнется после ее задержания.
Как отмечают в СБУ, по материалам спецслужбы за последние 3 года на Донбассе были вынесены приговоры в отношении более сотни организаторов сепаратистского «референдума».
Теги: Украина, Донбасс, суд, граница, СБУ, референдум, избирательная комиссия, ЛНР
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