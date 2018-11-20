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Стало известно, за что Бойко и Левочкина исключили из «Оппозиционного блока»
Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из парламентской фракции «Оппозиционный блок» за предательство интересов избирателей, а также сотрудничество с действующей властью. Об этом во время брифинга в Верховной Раде Украины рассказал Вадим Новинский, депутат от вышеуказанной политической силы, передает replyua.net.
«Сопредседателем нашей фракции, Юрием Бойко, было подписано соглашение о сотрудничестве и о создании так называемой платформы «За життя». Это Оппозиционная платформа вместе с Вадимом Рабиновичем, на которую он, Бойко, не имел абсолютно никаких оснований. У него не было полномочий. Ему никаких полномочий не давал ни политсовет нашей партии, ни съезд», - завил Новинский, добавив, что вопрос об исключении двух нардепов был рассмотрен сегодня во время заседания фракции.
«Также, фракция обратилась к политсовету нашей партии с требованием, как можно быстрее созвать съезд с обсуждением этих вопросов и ситуации в партии. За то, что Юрий Бойко и Сергей Левочкин нарушили устав, за сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей, они были исключены из нашей фракции», - уточнил Вадим Новинский, опровергнув, таким образом, слухи о том, что Бойко и Левочкин сами подали заявление об уходе.
Теги: Донбасс, исключение, Левочкин, Оппозиционный блок, Бойко
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