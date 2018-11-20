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Украина вымирает: смертность вдвое превысила рождаемость

20.11.2018 17:20
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Украина вымирает: смертность вдвое превысила рождаемость

В период с января по сентябрь 2018 года смертность в Украине превысила рождаемость почти в два раза. Об этом сообщила пресс-служба Госстата Украины, передает Главред.
Отмечается, что на 100 умерших украинцев приходится 59 рожденных.
По состоянию на 1 октября 2018 года численность населения Украины составила 42 млн 220 тысяч человек, сократившись с начала года на 165,6 тысяч человек.
В 2013 году Украина, по данным Центрального разведывательного управления США занимала второе место в мире по уровню смертности с показателем 15,75 человек на 1000 жителей.
В июне того же года ООН спрогнозировала, что уже к 2030 году население Украины может сократиться на 6 млн человек.



Теги: Украина, Донбасс, смертность, рождаемость, вымирание
 
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