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Апелляционный суд принял решение по делу Савченко
21.11.2018 11:00
Киевский апелляционный суд принял решение по делу народного депутата Украины Надежды Савченко.
Судья оставил без изменений решение суда о продлении срока содержания под стражей Савченко до 23 декабря. Об этом сообщил адвокат Александр Шадрин.
«Оставили в силе решение суда «, — сказал адвокат.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, суд, Савченко
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