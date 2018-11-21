Апелляционный суд принял решение по делу Савченко

21.11.2018 11:00

Киевский апелляционный суд принял решение по делу народного депутата Украины Надежды Савченко.

Судья оставил без изменений решение суда о продлении срока содержания под стражей Савченко до 23 декабря. Об этом сообщил адвокат Александр Шадрин.

«Оставили в силе решение суда «, — сказал адвокат.

Источник: https://donpress.com