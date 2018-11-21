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Аваков сделал громкое заявление в отношении "евробляхеров"

21.11.2018 18:00
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Аваков сделал громкое заявление в отношении "евробляхеров"

Трассы, которые были заблокированы в результате противоправных действий владельцев авто с европейскими номерами, будут расчищены полицией.

Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, передает "Диалог.UA". Ранее "евробляхеры" начали блокировать движение по Киеву и объявили протест по всей Украине По словам чиновника, полиция дала возможность владельцам "евроблях" самостоятельно разойтись и не препятствовала их деятельности.

Отмечается, что за время блокирования дорог не был задержан ни один владелец авто с европейскими номерами. Аваков сообщил, что владельцы "евроблях" создают опасную ситуацию на дороге и мешают свободно передвигаться другим автомобилям. В связи с этим правоохранители начнут операцию по расчистке дорог от нарушителей, которые умышлено блокируют движение и действуют не в рамках правил ПДД.

Чиновник заверил, что уже открыто пять уголовных дел по факту блокирования трасс и полиция продолжит расчищать улицы от людей, которые нарушают закон. Владельцы "евроблях" начали блокировать границу с Беларусью. Аваков рассказал, что будет с теми, кто решит выступать против Украинской церкви и разжигать религиозную рознь.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, растаможивание, автомобиль, Аваков
 
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