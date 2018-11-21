До -11 и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

21.11.2018 19:20

В Украине в течение недели прогнозируются умеренные осадки, температура воздуха местами опустится до 11 градусов мороза.

Существенное ухудшение погодных условий ожидается на большей части территорий с 20 ноября, в некоторых регионах страны ожидается сильный ветер до 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

21-22 ноября на большей части территорий прогнозируется небольшой мокрый снег, дождь пройдет только в среду в Карпатском регионе и на крайнем юге страны, сообщает пресс-служба украинского Гидрометцентра.

На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, 21 ноября в Приазовье местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в центральных областях местами 10-11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве и области 21-22 ноября переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

23-24 ноября в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 4-10° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла, на Прикарпатье 24 ноября 0-5° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве также осадков не ожидается. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Источник: https://from-ua.com