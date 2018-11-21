Доход от растаможки «евроблях» пойдет на выплату пенсий

21.11.2018 20:20

Кабмин ожидает увеличения дохода госбюджета в 2019 году за счет новых правил растаможивания автомобилей, об этом говорится в доработанном законопроекте № 9000, сообщает издание lb.ua.

Приблизительно 1 миллиард гривень может поступить в бюджет за счет растаможки автомобилей с еврономерами, которые были ввезены в Украину за последние четыре года в режиме временного ввоза или транзита.

Полученные средства пойдут в спецфонд госбюджета. А потратят их на сокращение дефицита финансирования Пенсионного фонда, а также на выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, которые были назначены по бюджетным программам.

Напомним, что 8 ноября депутаты проголосовали за уменьшение акциза за растаможку автомобилей. Однако владельцы «евроблях» недовольны условиями растаможки и протестуют. Люди требуют не учитывать возраст транспортного средства при расчете акциза.

Источник: https://zi.dn.ua