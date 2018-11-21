Долларами будут выдавать зарплату: украинцам готовят революцию

21.11.2018 11:15

Уже в скором времени украинцы смогут по-новому распоряжаться валютой, в «американцах» даже можно будет получать зарплату

Все это станет возможным после введения в действие Закона «О валюте и валютных операциях».

Он был принят еще в июне этого года, но его вступление в силу отложили до 7 февраля 2019 года, ведь нужно было подготовить еще целую серию подзаконных актов, которые закрепили бы действие документа. Всего их должно быть семь, а проекты первых трех уже доступны для ознакомления.

Первый из обнародованных документов – проект «Положения о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины».

Так, лицензию на торговлю валютой получат как банки, так и небанковские финансовые учреждения, а также операторы почтовых услуг. Правила обмена валют остаются прежними.

Второй проект постановления – «Положении об осуществлении операций с валютными ценностями». Он регулирует порядок расчетов, операций по покупке и переводам наличной иностранной валюты по территории Украины и за ее пределы.

Большинство операций на территории Украины и дальше будут проводиться исключительно в гривне. Валюта же будет циркулировать в следующих случаях:

— расчеты с иностранными инвесторами и поставщиками (в соответствии с требованиями Таможенного кодекса)

— валютные переводы

— расчеты по договору страхования жизни

— операции по расчету за облигации и казначейские обязательства Украины, номинированные в иностранной валюте (если это предусмотрено условиями их размещения)

— банковские операции по покупке-продаже государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Новые правила расширяют перечень оснований для расчетов с иностранными лицами и организациями в валюте, без необходимости открывать специальные валютные счета и конвертировать гривну в иностранную валюту.

В частности, физическим лицам разрешается отправлять за границу и получать валюту при совершении текущих неторговых операций:

— переводы зарплат, стипендий, пенсий, алиментов, социальной помощи, премий и других социальных выплат

— выплаты по судебным документам

— расходы, связанные со смертью и погребением

— оплата лечения в зарубежных медучреждениях и транспортировки больного

— обучение и стажировка, участие в выставках, научных мероприятиях и т.д.

— покупка за рубежом книг и периодических изданий

— расходы, связанные со вступлением в наследство, выездом за рубеж на постоянное место жительства.

Новые правила также могут позволить физлицам покупать иностранную валюту онлайн. Максимальная сумма покупки не должна превышать 150 тыс. грн в день.

Третий обнародованный проект постановления НБУ – «О трансграничном перемещении валютных ценностей». Он предполагает, что физическое лицо может без письменного декларирования ввозить в Украину и вывозить из Украины наличную валюту и банковские металлы, стоимость которых не превышает 10 000 евро. Если нужно ввезти/вывезти больше, всю сумму придется задекларировать на таможне.

Остальные четыре акта должны стать доступны до середины декабря.

Источник: https://from-ua.com