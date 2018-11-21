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Долларами будут выдавать зарплату: украинцам готовят революцию
Уже в скором времени украинцы смогут по-новому распоряжаться валютой, в «американцах» даже можно будет получать зарплату
Все это станет возможным после введения в действие Закона «О валюте и валютных операциях».
Он был принят еще в июне этого года, но его вступление в силу отложили до 7 февраля 2019 года, ведь нужно было подготовить еще целую серию подзаконных актов, которые закрепили бы действие документа. Всего их должно быть семь, а проекты первых трех уже доступны для ознакомления.
Первый из обнародованных документов – проект «Положения о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины».
Так, лицензию на торговлю валютой получат как банки, так и небанковские финансовые учреждения, а также операторы почтовых услуг. Правила обмена валют остаются прежними.
Второй проект постановления – «Положении об осуществлении операций с валютными ценностями». Он регулирует порядок расчетов, операций по покупке и переводам наличной иностранной валюты по территории Украины и за ее пределы.
Большинство операций на территории Украины и дальше будут проводиться исключительно в гривне. Валюта же будет циркулировать в следующих случаях:
— расчеты с иностранными инвесторами и поставщиками (в соответствии с требованиями Таможенного кодекса)
— валютные переводы
— расчеты по договору страхования жизни
— операции по расчету за облигации и казначейские обязательства Украины, номинированные в иностранной валюте (если это предусмотрено условиями их размещения)
— банковские операции по покупке-продаже государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.
Новые правила расширяют перечень оснований для расчетов с иностранными лицами и организациями в валюте, без необходимости открывать специальные валютные счета и конвертировать гривну в иностранную валюту.
В частности, физическим лицам разрешается отправлять за границу и получать валюту при совершении текущих неторговых операций:
— переводы зарплат, стипендий, пенсий, алиментов, социальной помощи, премий и других социальных выплат
— выплаты по судебным документам
— расходы, связанные со смертью и погребением
— оплата лечения в зарубежных медучреждениях и транспортировки больного
— обучение и стажировка, участие в выставках, научных мероприятиях и т.д.
— покупка за рубежом книг и периодических изданий
— расходы, связанные со вступлением в наследство, выездом за рубеж на постоянное место жительства.
Новые правила также могут позволить физлицам покупать иностранную валюту онлайн. Максимальная сумма покупки не должна превышать 150 тыс. грн в день.
Третий обнародованный проект постановления НБУ – «О трансграничном перемещении валютных ценностей». Он предполагает, что физическое лицо может без письменного декларирования ввозить в Украину и вывозить из Украины наличную валюту и банковские металлы, стоимость которых не превышает 10 000 евро. Если нужно ввезти/вывезти больше, всю сумму придется задекларировать на таможне.
Остальные четыре акта должны стать доступны до середины декабря.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, зарплата, революция
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