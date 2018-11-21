- «Евробляхеры» протестуют: в Украине перекрыты дороги14:29
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- «Нафтогаз» сделал важное заявление для тепловиков12:45
- Взрывы и стрельба: СММ назвала «горячие точки» Донетчины12:30
- Ливадийский дворец в Крыму выставлен на продажу12:00
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
«Евробляхеры» протестуют: в Украине перекрыты дороги
В шести областях Украины продолжаются акции протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией с перекрытием дорог государственного значения. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает пресс-служба "Укравтодора".
В частности, по состоянию на утро 21 ноября из-за протеста евробляхеров была перекрыта в Волынской области автодорога М-19 Доманово - Ковель -Черновцы, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого р-на), во Львовской области - автодорога М-06 Киев - Чоп в двух местах: км 500+900 (с. Старый Милятин Бусского р-на) и км 585+900 (с. Розвадов Николаевского р-на), передают Вести.
В Одесской области перекрыта автодорога М-05 Киев - Одесса, км 450+500; в Тернопольской - автодорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий, км 154; в Хмельницкой - автодорога Н-03 Житомир - Черновцы, км 285+432 (с. Смотрич, Камянец-Подольского р-на) и Н-25 Городище - Ровно -Староконстянтинов, км 249+320 (г. Шепетовка).
В Киеве евробляхеры устроили драку на дороге - пострадала беременная женщина. Видео
Помимо этого, проходит акция протеста против установленных тарифов на газоснабжение в г. Смела Черкасской области. Ее проводят на км 207 авторогоги Н-01 Киев - Знаменка на выезде из города в направлении Знаменки.
В "Укравтодоре" добавляют, что акции протеста владельцев "евроблях" в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях завершились.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, протест, номерной знак, растаможивание, дороги, автомобиль
- Закон о «евробляхах». Как растаможить авто по новым правилам?
- "Евробляхи" организовывают бессрочный протест
- Инвалиды-колясочники готовятся перекрыть трассу Симферополь-Евпатория. Боятся, что санатории продадут
- "Республиканцы" напали с битами на машины участников акции протеста против ДНР (ВИДЕО)
- Профсоюзы поддержат бастующих шахтеров
- Експерт: Путін знову планує переворот за кримським чи донецьким сценарієм
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
- Россия "освобождает" Донбасс от хлеба: оккупанты "разобрались" с хлебозаводом в Иловайске 10:15
- С Донбасского фронта пришли хорошие новости09:57
- «Евробляхеры» протестуют: в Украине перекрыты дороги14:29
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Путину недолго осталось: Притула сказал, что станет последней каплей13:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- «Нафтогаз» сделал важное заявление для тепловиков12:45
- Взрывы и стрельба: СММ назвала «горячие точки» Донетчины12:30
- Названо место сборной Украины в рейтинге Лиги наций УЕФА12:20
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»