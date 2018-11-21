ГПУ: Большинство преступлений против Майдана раскрыто

21.11.2018 16:47

Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что большинство из 4,7 тысяч преступлений против Майдана, которые расследуются правоохранителями, раскрыты. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«На сегодняшний день из тех 4,7 тысяч преступлений большая часть раскрыта, то есть установлены обстоятельства совершения этих преступлений. В самом лучшем варианте, который есть у нас, это установлены и исполнители, и организаторы и заказчики и пособники, в том числе и среднее звено», - подчеркнул Горбатюк.

«На сегодняшний день сообщено о подозрении 442 лицам, следователями ГПУ – 298 лицам, в отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд, следователями ГПУ – 158», - отметил он. По словам Горбатюка, в делах, которые расследуются или направлены в суд, под стражей находятся 13 человек.

«Их могло быть намного больше, но происходят неоднократные случаи изменения меры пресечения, даже лицам, которые подозревались в совершении трех убийств и 33 покушений на убийства», - заявил он.

«Со времени последнего февральского отчета до настоящего времени, то есть за последний год, сообщено о подозрении 42 лицам, из них пяти прокурорам, семи судьям, 24 правоохранителям, среди которых один следователь, и еще пяти титушкам», - сообщил Горбатюк.

По словам прокурора, в этом году в суд направлены 16 обвинительных актов в отношении 34 лиц, по результатам рассмотрения судами принято 4 обвинительных приговоры в отношении 4 лиц, в отношении троих это лишение свободы.

Источник: https://from-ua.com