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Ярош создает новую политическую платформу

21.11.2018 19:40
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Ярош создает новую политическую платформу

В общественной организации «Государственная Инициатива Яроша» сообщили о создании новой политической платформы. Как передает replyua.net, заявление соответствующего содержания опубликовано на сайте организации.

«Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, что по зову сердца и доброй воле выполняют свой гражданский долг, сегодня, в связи с риском реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственнических сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, что даст надежду на будущее», — говорится в заявлении.

При этом в организации отметили, что так как сам Дмитрий Ярош не намерен баллотироваться на должность президента в 2019 года, будет принято решение о поддержке или не поддержке какой-либо иной кандидатуры после официальной регистрации кандидатов. 



Теги: политика, Украина, Донбасс, Ярош
 
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