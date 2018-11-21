Ярош создает новую политическую платформу

21.11.2018 19:40

В общественной организации «Государственная Инициатива Яроша» сообщили о создании новой политической платформы. Как передает replyua.net, заявление соответствующего содержания опубликовано на сайте организации.



«Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, что по зову сердца и доброй воле выполняют свой гражданский долг, сегодня, в связи с риском реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственнических сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, что даст надежду на будущее», — говорится в заявлении.



При этом в организации отметили, что так как сам Дмитрий Ярош не намерен баллотироваться на должность президента в 2019 года, будет принято решение о поддержке или не поддержке какой-либо иной кандидатуры после официальной регистрации кандидатов.