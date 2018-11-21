Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ливадийский дворец в Крыму выставлен на продажу

21.11.2018 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ливадийский дворец в Крыму выставлен на продажу

Крымские власти выставили на продажу Ливадийский дворец, являющийся одним из последних исторических объектов полуострова, пока еще не оказавшихся в частном владении. 

Как передает replyua.net со ссылкой на pravda.ru, Ливадийский дворец является южной резиденцией российского Императорского дома Романовых. Кроме того, в этом дворце в 1945 году проводилась знаменитая Ялтинская конференция стран-победительниц. Черчилль, Рузвельт и Сталин принимали судьбоносные решения для всего мира именно в Ливадийском дворце. Источник сообщает, что начальная цена Ливадийского дворца составляет всего 396 млн руб. Ливадийский дворец продается вместе с большим участком земли, на котором располагается роскошный парк. Современная «Ливадия» была санаторным объектом, которых на полуострове много. 

В 2014 году ее национализировало крымское правительство. В настоящее время на сайте «Ливадии» размещено объявление о реконструкции. Аукцион пройдет 29 ноября, после него и станет известен новый собственник жемчужины южного побережья Крыма. Также источник добавил, что на продажу был выставлен дворец семьи Романовых, являющийся достопримечательностью Большой Ялты. 



Теги: Донбасс, Крым, Ливадия, продажа, дворец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх