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Ливадийский дворец в Крыму выставлен на продажу
Крымские власти выставили на продажу Ливадийский дворец, являющийся одним из последних исторических объектов полуострова, пока еще не оказавшихся в частном владении.
Как передает replyua.net со ссылкой на pravda.ru, Ливадийский дворец является южной резиденцией российского Императорского дома Романовых. Кроме того, в этом дворце в 1945 году проводилась знаменитая Ялтинская конференция стран-победительниц. Черчилль, Рузвельт и Сталин принимали судьбоносные решения для всего мира именно в Ливадийском дворце. Источник сообщает, что начальная цена Ливадийского дворца составляет всего 396 млн руб. Ливадийский дворец продается вместе с большим участком земли, на котором располагается роскошный парк. Современная «Ливадия» была санаторным объектом, которых на полуострове много.
В 2014 году ее национализировало крымское правительство. В настоящее время на сайте «Ливадии» размещено объявление о реконструкции. Аукцион пройдет 29 ноября, после него и станет известен новый собственник жемчужины южного побережья Крыма. Также источник добавил, что на продажу был выставлен дворец семьи Романовых, являющийся достопримечательностью Большой Ялты.
Теги: Донбасс, Крым, Ливадия, продажа, дворец
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