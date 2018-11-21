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Штрафы умножат на пассажиров: водителям подсунули огромный "сюрприз"
Депутаты рассматривают очередной закон об ответственности водителей за нарушение правил безопасности. На этот раз парламентарии хотят в разы увеличить штраф за вождение без ремней безопасности. Кроме того новые правила коснутся и пассажиров, за нарушение правил которых водители также будут платить с собственной кармана.
О новой инициативе рассказала народный депутат от БПП Ирина Суслова, передает "Обозреватель".
"Законопроект очень важен. Мы надеемся, что он будет проголосован на следующей пленарной неделе. Исследования в странах Евросоюза доказывают, что если пассажир или водитель едет с пристегнутым ремнем безопасности, то он получает на 70% меньше травм, чем непристегнутый", - говорит депутат.
Данные нововведения предусматривают немалые штрафы. Однако есть исключение для старых авто, где на заднем сидении не предусмотрены ремни безопасности. Таким образом, все пассажиры, как на переднем так и на заднем сидении должны быть пристегнутыми.
"Условно говоря, в старых автомобилях, в которых сзади нет ремней безопасности, мы не можем обязать людей пристегиваться. Если машина оснащена, должны быть пристегнуты не только водитель, но и все пассажиры, независимо от того, где они сидят, как это происходит в Евросоюзе", - добавила Суслова.
Если обнаружили нарушения, штрафы выписываются на авто и учтется количество пассажиров. Таким образом штрафы умножаются на количество непристегнутых лиц в транспортном средстве. Ответственность за это берет на себя водитель.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пассажиры, водитель, штраф
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