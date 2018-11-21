- Суд обязал Кремль заплатить украинцам кругленькую сумму21:01
- Появились кадры "инаугурации" Пасечника: "Кучка террористов с испуганными лицами и смотрящими в пол глазами"20:55
- В Украине депутаты хотят ввести уголовную ответственность за клевету20:37
- Доход от растаможки «евроблях» пойдет на выплату пенсий20:20
- «Депутат ДНР»: «Мы непризнанные. Можем воровать технологии у кого хотим»19:55
- Ярош создает новую политическую платформу19:40
- До -11 и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине до конца недели19:20
- Аваков сделал громкое заявление в отношении "евробляхеров"18:00
- Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ17:32
- ГПУ: Большинство преступлений против Майдана раскрыто16:47
Суд обязал Кремль заплатить украинцам кругленькую сумму
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу российского государственного монополиста "Газпром" на взыскание Антимонопольным комитетом 172 миллиардов гривен штрафа и пени.
Об этом говорится в решении суда, пишет ЭП.
Суд оставил без изменений постановление Хозяйственного суда города Киева от 19 июня и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30 августа.
В тексте документа отмечено, что судебные акты предыдущих инстанций были приняты с соблюдением норм материального и процессуального права.
"Постановление обретает законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.
В 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
Компания продолжает обжаловать решение и действия государственного исполнителя.
Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.
В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.
Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.
Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 172 млрд грн.
Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева решил взыскать 79,877 млн гривен дивидендов ЧАО "Газтранзит" в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа АМКУ.
В июле Апелляционный суд отменил это решение.
"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций – турецкой компании Turusgas.
Газтранзит был создан в 1997 году для расширения пропускной способности ГТС Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона.
Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Газпром, суд, Кремль
- Газовая игра: взгляд из-за бугра
- Янукович: Степень вины участников подписания газовых соглашений определит суд
- Дончанин подал в суд на Ющенко. Виновата водка
- Дело на 1,5 миллиарда: бойкий пенсионер подал в суд на Ющенко
- Депутаты ввязались в газовую битву
- Глава "Нафтогаза": "Украина готовится к наихудшему сценарию"
- Появились кадры "инаугурации" Пасечника: "Кучка террористов с испуганными лицами и смотрящими в пол глазами"20:55
- «Депутат ДНР»: «Мы непризнанные. Можем воровать технологии у кого хотим»19:55
- Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ17:32
- В Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев16:30
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- Суд обязал Кремль заплатить украинцам кругленькую сумму21:01
- Появились кадры "инаугурации" Пасечника: "Кучка террористов с испуганными лицами и смотрящими в пол глазами"20:55
- В Украине депутаты хотят ввести уголовную ответственность за клевету20:37
- Доход от растаможки «евроблях» пойдет на выплату пенсий20:20
- Россияне в отчаянии готовятся к своему Майдану: "Все имитация, нет никакого будущего, только тупик" 20:06
- «Депутат ДНР»: «Мы непризнанные. Можем воровать технологии у кого хотим»19:55
- Ярош создает новую политическую платформу19:40
- До -11 и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине до конца недели19:20
- "Более тысячи россиян погибли, многие покалечены..." - секретные наемники Путина устроили бунт против Кремля 19:02
- Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь18:45
- Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь18:45
- 12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью18:31
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО