В Украине депутаты хотят ввести уголовную ответственность за клевету

Народные депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за клевету. Соответствующий законопроект сегодня, 21 ноября, направлен на рассмотрение комитета ВР, сообщает пресс-служба Рады.

Речь идет о законопроекте №9306 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальныйкодексы Украины относительно установления ответственности за клевету

Инициаторы проекта закона народные депутаты Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 151 (2) «Клевета».

В поянительной записке к документу приводятся приверы действия подобной нормы в других странах и предлагаются штрафные санкции. В частности, за умышленное распространение заведомо неправдивых сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его деловую репутацию предполагается штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами до одного года либо ограничением свободы до двух лет. При этом за клевету, обнародованную через СМИ или сеть Интернет, предусматривается наказание в виде штрафа от 500 до 1500 необлагаемых минимумов или исправительных работ от одного до двух лет, либо ограничение свободы от двух до пяти лет.

Наказание за клевету с обвинениями в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления будет предусматривать ограничение свободы от двух до пяти лет, либо лишением свободы до трех лет, с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

«Некоторые средства массовой информации безосновательно, без указания каких-либо доказательств обвиняют народного депутата Украины в причастности к определенным трагическим событиям. Считаем, что такие действия не только вредят объективному проведению досудебного расследования в резонансном уголовном производстве и установке реальных виновников в этом ужасном преступлении, но прежде всего, нарушают конституционный принцип, согласно которому любое лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда», – говорится в пояснении к законопроекту.

Источник: https://dnews.dn.ua