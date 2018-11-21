Власти Крыма: Россия начала готовить россиян к возвращению Крыма Украине

21.11.2018 10:30

Кремль якобы начал готовить россиян к возможности возвращения аннексированного Крыма Украине. Об рассказал экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко, сообщает «Обозреватель».

Сенченко указал на изменение риторики в российских СМИ. Он считает, что правительство России пока «тестирует» реакцию россиян на возможность передачи аннексированного полуострова. По его словам, это началось, когда законные власти Крыма предложили системный взгляд на ответственность для некоторых крымчан за преступления против государства Украина. На это сразу же откликнулись российские центральные каналы.

«У них есть канал „Россия-1“, на котором есть рейтинговое шоу „60 минут“. Так они 27 минут из 60 посвятили нашему закону. И что важно — у них в студии подготовленные агитаторы трижды за этот эфир выдали такую фразу: „так что же теперь, если нам придется возвращать Крым, то каждый крымчанин должен будет встать на колени и просить прощения?“» — рассказал Сенченко.

Он также добавил, что российские СМИ перерали положения предложенного законопроекта. Однако передача была посвящена именно теме возврата Крыма.

«Они тестируют реакцию населения. А когда санкционное давление будет на том уровне, что они будут чувствовать, как конструкция шатается и находится на грани разрушения — тогда начнутся серьезные переговоры», — добавил Сенченко.

Источник: https://donpress.com