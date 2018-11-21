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Взрывы и стрельба: СММ назвала «горячие точки» Донетчины
В Донецкой области, согласно данным СММ ОБСЕ, в течение суток произошло более 100 взрывов. Названы и наиболее «горячие» участки.
В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 120 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками (около 110 взрывов), передает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет СММ ОБСЕ (опубликован вечером 20 ноября).
Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС), н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) и к юго-западу от н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Мариуполя).
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, война, стрельба, взрыв, ВСУ, ООС
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