"Живые деньги для оплаты коммуналки": Как будет действовать монетизация субсидий в Украине

21.11.2018 07:20

В Украине с января 2019 года стартует монетизация субсидий - процесс передачи потребителям средств на оплату коммунальных услуг. В ближайшее время соответствующий проект постановления планирует рассмотреть правительство. В проекте госбюджета на 2019 год для выплаты населению "живых" денег на коммуналку планируют привлечь 55 млрд гривен. Подробности того, как будет проходить процесс монетизации субсидий в Украине, опубликованы на портале Тепло.gov.ua.

Что такое монетизация и как она будет работать?

Сегодня безвозвратная помощь государства в оплате услуг ЖКХ – субсидия и льгота - поступает поставщикам коммунальных услуг непосредственно на лицевые счета людей.

По результатам отопительного сезона энергосберегающим субсидиантам государство выплачивает наличными лишь эквивалент сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс использовался для отопления, или 100 кубов газа. Такую премию за энергоэффективность в этом году получили более 1,2 миллиона домохозяйств.

Уже с января вся сумма помощи от правительства для новых получателей субсидии будет поступать непосредственно на банковский счет субсидианта в государственном банке. Счет будет иметь специальный режим использования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

Если семья экономила, по результатам отопительного сезона остаток средств на счете она сможет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи. Наибольшей она может быть в энергоэффективных, тех, кто имеет хорошо утепленный дом, счетчики и энергосберегающий котел.

Сам процесс монетизации льгот и субсидий будет происходить в три этапа

Поскольку в Украине субсидию получает почти половина семей, одномоментно монетизировать помощь для каждого будет сложно. В связи с этим Кабмин планирует максимально автоматизировать этот процесс, чтобы основная нагрузка легла на управления соцзащиты, банковские учреждения и поставщиков услуг, и украинцам не пришлось бежать в банк открывать счета или доносить дополнительные документы. Поэтому решено провести ее в три этапа.

С 1 января 2019 года "живые деньги" на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже будут получать деньги на оплату коммуналки на свой банковский счет.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств.

С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает жилищную субсидию или льготу, будет получать их наличными.

При этом правила предоставления жилищных субсидий не меняются. Размер помощи и в дальнейшем будет зависеть лишь от двух факторов - от размера расходов на коммуналку и от доходов граждан. Меняется лишь алгоритм ее выплаты.

Поэтому монетизация произойдет независимо от того, есть у домохозяйства счетчик на отопление или его нет. Но следует помнить: размер платежки за тепло определяет не столько цена гигакалории, сколько объем потребления, который измеряется только счетчиком (индивидуальным или хотя бы общедомовым).

Источник: https://from-ua.com