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Оформление субсидий: украинцам пояснили как не выписывать членов семьи и получить скидку
В Украине для для назначения субсидии на оплату ЖКУ не нужно выписывать членов семьи из жилья, необходимо предоставить контролирующим органам справку об официальном трудоустройстве и взносам в Пенсионный фонд. Об этом сообщил в эфире украинского телеканала министр соцполитики Андрей Рева, пишет ДонПресс.
Он уточнил, что если человек претендующий на субсидию работает нелегально, то он должен заплатить в Украине ЕСВ за 3 месяца (около 2400 грн). Только после этого он сможет получить право домохозяйства на субсидию.
Министр подчеркнул, что Кабмин втрое сократил сумму средств, выделяемых на субсидии населению.
«Если кто-то из членов семье прописан в доме, но находится за границей, нужна взять справку о том, что он там работает официально и платит взносы в Пенсионный фонд той страны. Контролирующие органы примут эту справку и назначат субсидию», — заявил министр.
Единственное исключение когда субсидия может быть назначена и без справки составляет ситуация, когда человек учится или находится в командировке.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, родственник, назначение
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- Оформление субсидий: украинцам пояснили как не выписывать членов семьи и получить скидку16:22
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