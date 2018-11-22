Украина перестанет существовать: в Совфеде РФ сделали громкое заявление

22.11.2018 10:47

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич открыто заявил, что Украина перестанет существовать как государство, в случае окончательного отрыва ее от России. Такое мнение он озвучил в одном из эфиров на российском телеканале, пишет ДонПресс.

Клинцевич свое высказывание преподнес как наигранную обеспокоенность якобы коварным планом Запада.

«Когда Запад решит свою главную задачу и оторвет Украину от России, перестанет существовать само государство Украина! Я не знаю, что там будет, но если это случится, то это будет в ближайшее время. И об этом надо говорить прямо и честно. Думайте, товарищи украинцы»,— высказался российский сенатор.