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Украина перестанет существовать: в Совфеде РФ сделали громкое заявление
22.11.2018 10:47
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич открыто заявил, что Украина перестанет существовать как государство, в случае окончательного отрыва ее от России. Такое мнение он озвучил в одном из эфиров на российском телеканале, пишет ДонПресс.
Клинцевич свое высказывание преподнес как наигранную обеспокоенность якобы коварным планом Запада.
«Когда Запад решит свою главную задачу и оторвет Украину от России, перестанет существовать само государство Украина! Я не знаю, что там будет, но если это случится, то это будет в ближайшее время. И об этом надо говорить прямо и честно. Думайте, товарищи украинцы»,— высказался российский сенатор.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, государство
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