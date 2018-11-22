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В Украине появилась новая почтовая служба
В Украине заработала новая служба доставки - почтово-логистический сервис компании Justin, сообщает Укриформ.
"После технологического старта в октябре инновационный почтово-логистический оператор Justin объявил об официальном открытии. Уже открыто более 230 отделений по всей стране, до конца года планируется еще минимум 100", - говорится в сообщении.
Компания предлагает быструю и качественную доставку по всей стране, в отделения, расположенные в сетях Сильпо, Фора, FOZZY Cash&carry, Thrash.
Уже сегодня возможна доставка товаров от таких торговых площадок как MAKEUP, MOYO.ua, Grenka, Repka.UA, STYLUS.ua.
Кроме того, владельцы Justin планируют сотрудничать также с традиционными торговыми предприятиями (offline retail). Кроме классических почтовых услуг, компания намерена предоставлять комплекс финансовых сервисов, оформлять страхование и выдавать кредитные карты.
Теги: почта, сервис, доставка
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