В Украине появилась новая почтовая служба

22.11.2018 11:26

В Украине заработала новая служба доставки - почтово-логистический сервис компании Justin, сообщает Укриформ.

"После технологического старта в октябре инновационный почтово-логистический оператор Justin объявил об официальном открытии. Уже открыто более 230 отделений по всей стране, до конца года планируется еще минимум 100", - говорится в сообщении.

Компания предлагает быструю и качественную доставку по всей стране, в отделения, расположенные в сетях Сильпо, Фора, FOZZY Cash&carry, Thrash.

Уже сегодня возможна доставка товаров от таких торговых площадок как MAKEUP, MOYO.ua, Grenka, Repka.UA, STYLUS.ua.

Кроме того, владельцы Justin планируют сотрудничать также с традиционными торговыми предприятиями (offline retail). Кроме классических почтовых услуг, компания намерена предоставлять комплекс финансовых сервисов, оформлять страхование и выдавать кредитные карты.