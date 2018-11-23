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Гай рассказал о том, как Янукович и Кремль подрывали обороноспособность Украины: "Цель - обезглавить ВСУ"

23.11.2018 21:14
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Гай рассказал о том, как Янукович и Кремль подрывали обороноспособность Украины: "Цель - обезглавить ВСУ"

Ни для кого не является секретным тот факт, что во время президентства Януковича украинскую армию цинично пытались уничтожить.

Мирослав Гай, который является главой благотворительного фонда "Мир и Ко" и известным украинским волонтером, сообщил, что во время подготовительных процессов к военной агрессии против Украины страна-агрессор на систематической основе проводила работу, направленную на развал системы мобилизации в Вооруженные силы украинского государства, уведомляет "Диалог.UA".

Гай утверждает, что на руках у чекистов есть инструкции, согласно которым им был отдан приказ на развал армии государств изнутри в то время, когда проводилась подготовка к агрессии и дальнейшей интервенции.

Он убежден, что основополагающим элементом государственной безопасности Украины является именно мобилизационная система ВСУ и именно она стала объектом для спецопераций страны-агрессора еще с начала далеких 90-х. 

Волонтер подчеркнул, что против данного военного ведомства украинского государства велась системная пропагандистская работа, которая была направлена на то, чтобы дискредитировать саму идею службы в армии, а также на подрыв доверия граждан Украины к военно-политическому руководству. Вдобавок российский агрессор создавал определенные специальные условия для уклонения украинцев от воинской повинности на массовой основе.

В это же время параллельно со всем этим был запущен процесс, направленный на подрыв военного потенциала страны и развал инфраструктуры военкоматов на территории всей Украины. Напоследок Гай добавил, что во время президентской каденции Виктора Януковича и "Партии регионов" была поставлена четкая цель - обезглавить ВСУ.

Ранее Мирослав Гай заявил, что убийство знаменитой украинской активистки Екатерины Гандзюк является пощечиной для всех, кто участвовал в Революции Достоинства и АТО. Также Гай рассказал к чему сейчас идет страна-агрессор.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, война, Кремль, ВСУ, Янукович
 
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