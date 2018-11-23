Минималка и прожиточный минимум: Насколько вырастут соцстандарты в 2019 году

23.11.2018 19:15

Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила сегодня, 23 ноября, предусматривает повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, пишет «Сегодня.ua».

Так, уже с 1 января 2019 года «минималка» должна вырасти на 450 грн – до 4 173 грн в месячном размере и 25,13 грн – в почасовом.

Прожиточный минимум должен вырасти на 9,4%. Это один из основных социальных показателей, на основании которого формируется большинство социальных выплат и ведется расчет пенсий.

В 2019 году прожиточный минимум будет повышаться дважды: с 1 июля до 1 936 грн, а с 1 декабря – до 2 027 грн. Напомним, по состоянию на 1 января прожиточный минимум составлял 1 700 грн, сейчас – 1 777 грн, а с 1 декабря 2018 года должен еще раз подняться – до 1 853 грн.

Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2019 году не может составлять более 75% уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Бюджет предусматривает финансирование субсидий в размере 55,095 млрд грн. Сама сумма, выделенная на субсидии, не изменилась с первого чтения, но теперь разделена на две бюджетные программы. При этом министр финансов Оксана Маркарова заявила на брифинге, что на субсидии потратят 58 млрд гривен.

По одной из программ, Министерству социальной политики выделяется 20 млрд грн на предоставление льгот и субсидий «живыми деньгами». Полностью монетизированные субсидии – в виде денег на счетах в госбанке – с 1 января начнут получать те, кто впервые обратится за помощью. Позже выплаты станут «живыми деньгами» и для остальных получателей.

По другой программе, 35,095 млрд грн планируется направить местным бюджетам в виде субвенции – на выплату помощи по «коммуналке». И хотя президент Петр Порошенко потребовал от правительства расширить финансирование программы субсидий. а также пригрозил, что иначе не подпишет бюджет, общая сумма финансирования субсидий в 2019 году сопоставима с расходами 2018 года. При этом тарифы на газ, отопление и горячую воду вырастут. Но в Кабмине уверяют, что выплата субсидий станет более адресной, а доходы украинцев будут расти, что и компенсирует разницу. Источник: https://dnews.dn.ua







