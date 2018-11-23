"Муниципальная няня": что будет с декретными выплатами в 2019 году

23.11.2018 20:00

В Украине проект "Муниципальная няня" начнет работать с 1 января 2019 года. Государство предлагает частично покрывать расходы новоиспеченных родителей за услуги нянь. Сумма выплат будет варьироваться с прожиточным минимумом, который составляет около 1500 грн для детей до 6 лет, сообщают Подробности.

Выплаты будут осуществляться на условиях совместного финансирования: из государственного бюджета 25%, из областного 15%, и больше всего из местного - 60%.

Сейчас узнайте, какие изменения ждут декретных выплат с Нового года.

Что будет с выплатами на детей в 2019

Раньше размер выплат зависел от того, скольких детей уже воспитывает семья. На первенца выплачивалась 31 тыс. грн, на второго ребенка - 63 тыс. грн, на третьего и последующих - 127 тыс. грн.

Сейчас сумма фиксирована и не зависит от количества детей - 41 180 грн. Выплаты состоят из разовой помощи при рождении ребенка в 10 320 гривен и 30 960 гривен, которые семья равными частями (по 860 гривен) получает в течение 36 месяцев.

Выплаты изменились из-за того, что 1 июля 2014 г. в силу вступил закон "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине". Правда, после этого, группа депутатов подала иск в Конституционный суд, чтобы признать закон неконституционным.

Но 7 ноября Конституционный суд Украины признал конституционной отмену повышенного размера пособия по уходу за ребенком и установление единой суммы помощи при рождении детей.

Поэтому выплаты на ребенка остаются фиксированными для всех и в 2019 году, но отменять их полностью никто не собирается (так же, как и отменять декретный отпуск), поэтому опасения родителей оказались беспочвенными. Новая программа "Муниципальная няня" не будет означать, что маме новорожденных детей нужно будет сразу же бежать на работу - она просто позволит частично компенсировать расходы на услуги няни.

Источник: https://from-ua.com