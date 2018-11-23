На Украину обрушатся сильные снегопады: до снежного армагеддона остались считанные дни

23.11.2018 19:03

Снегопады начнутся уже с начала предстоящей недели, из-за чего во многих регионах Украины произойдут осложнения погодных условий.

Снег начнет засыпать с понедельника, 26 ноября, усиление снегопадов стоит ожидать после обеда, передает "Диалог.UA". На протяжении 27 ноября в ряде областей также ожидаются сильнейшие снегопады.

В частности, в буквальном смысле засыплет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновецкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Донецкой, Луганской областях и др. Кроме того, спасатели предупредили, что из-за больших снегопадов ожидаются нарушения транспортного сообщения. Также по прогнозам на предстоящей неделе будет мокрый снег, а прирост снежного покрова ожидается на уровне 8-15 сантиметров.

Порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Ранее эксперт раскрыла подробности по погоде на декабрь 2018 и январь 2019. Также сообщалось, что предстоящая зима в Украине будет суровой.



Источник: www.dialog.ua