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Оккупанты планируют новую масштабную стройку моста: опубликованы фото

23.11.2018 11:07
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Оккупанты планируют новую масштабную стройку моста: опубликованы фото

Нелегитимные «власти» незаконно аннексированного Крыма намерены построить еще один крымский мост, который в этот раз соединит центр и север оккупированного Севастополя. Предполагается, что мост будет проходить через Севастопольскую бухту.

Как передает replyua.net, об этом написал так называемый вице губернатор города-героя Дмитрий Овсянников в соцсети Facebook.

«Центр Севастополя с Северной стороной свяжет мост. В ближайшей перспективе мы представим общественности проект перехода через Севастопольскую бухту. Нами рассматривались разные варианты трассировок: и тоннеля, и надземного перехода. Решили выбрать оптимальный вариант, который устраивает и военных. Будущий мост станет частью транспортного коридора, включающего планируемую «Гераклейскую рокаду» с выходом на Камышовое и Казачинское шоссе. В предварительном проекте отмечается, что мост длиной 935 метров будет иметь 4 полосы для движения с максимально разрешённой скоростью 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек», - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Крым, мост, оккупанты
 
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