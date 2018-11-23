Оккупанты распродают Крым, добрались до знаменитых дворцов: названа цена

23.11.2018 07:35

Российские оккупанты продолжают бесчинствовать в Крыму, распродавая богатства полуострова

Как выяснилось, теперь оккупационная власть планирует выставить на продажу один из самых известных дворцов Крыма — санаторный комплекс «Левадия». Ожидается, что комплекс выставят на торги уже 29 ноября.

В санаторный комплекс входят три здания, относящиеся к Ливадийскому дворцу. Стартовая цена знаменитого санатория составит 396 млн рублей (более 167,2 млн гривен по текущему курсу).

Санаторий располагается в историческом Ливадийском парке, в одном из зданий Большого Белого Ливадийского дворца Николая II. В центральном здании усадьбы расположен музей.

Санаторий занимает в общей сложности более 26 тысяч квадратных метров царского дворца.

Ранее сообщалось, что новая «власть» уже начала менять границы оккупированного Крыма. Граница между аннексирована Крымом и Севастополем будет определяться по документам, утвержденным в СССР.

Об этом заявил глава оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Никто не определял, кому и сколько земли достанется — это никогда не было предметом обсуждения, мы базируемся на имеющихся документах. До конца года будет подписано письменное соглашение, затем в первом квартале следующего проведены кадастровые работы», заявил Овсянников во время рабочей встречи, посвященной обсуждению границ.

По его словам, границы города существенно не изменятся

«Территория Севастополя не претерпит существенных изменений и практически на 100% будет совпадать с границами, установленными еще в СССР», — добавил Овсянников.

Новая «власть» уже согласовали восемь из девяти спорных участков границы.

«У нас не много разногласий было — девять, пока осталась одна. Речь идет о Ялтинский заповедник — небольшая территория оказалась в пределах Севастополя. Причем мы нашли общую позицию, и после уточнения с Министерством природы России мы окончательно готовы для утверждения границ», — отметил Овсянников.

Переговоры по установлению границы между оккупированным Крымом и Севастополем идут с января 2017 года.

Источник: https://politeka.net