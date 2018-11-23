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Путин едет в аннексированный Крым, - реакция Украины
Стало известно, что российский лидера Владимир Путин в пятницу, 23 ноября намерен провести на территории аннексированного Крымского полуострова расширенное заседание президиума Госсовета России. Как пишет replyua.net, такую информацию в четверг, 22 ноября обнародовали в Кремле.
В частности, в пресс-службе отметили, что в ходе запланированного в Крыму заседания намерены рассмотреть задачи, которые стоят перед главами субъектов Российской Федерации и определены в указе российского лидера от седьмого мая текущего года под номером 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Также в сообщении подчеркнули, что заседание будет проведено в новом формате, который предполагает неформальный диалог Владимира Путина с главами регионов. В ведомстве добавили: «Во время обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, которые позволяют наладить эффективную работу для достижения целей государства и решения стратегических задач».
В свою очередь в Украине отреагировали на такие действия Путина в Крыму. Как сообщает «Крым.Реалии», внешнеполитическое ведомство Украинского государства направило ноту протеста МИД России в связи с визитом Владимира Путина на территорию Крымского полуострова.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, аннексия
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