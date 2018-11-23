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Путин прилетел в Украину. Важная встреча в новом формате
Президент России Владимир Путин прибыл на территорию Украины
Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Прибыл в Украину Путин в пятницу, 23 ноября.
Отмечается, что Путин проведет встречи в новом формате, которые предусматривают неформальное общение.
Путин проведет заседание президиума Госсовета по реализации майского указа.
«Путин в Крыму, уже прилетел», – сказал Песков.
Он добавил, что Путин после заседания президиума Госсовета задержится в Крыму, чтобы провести ряд рабочих встреч.
«Президент, наверняка, задержится здесь, проведет целую серию встреч и с членами правительства, и с вице-премьерами, и с руководством администрации Кремля», – заявил Песков.
В этот раз Госсовет проходит в крымском курортном комплексе «Мрия», который находится под санкциями США, введенными 8 ноября в адрес девяти юридических и трех физических лиц из-за аннексии Крыма и вторжения на Донбассе.
Новый формат совещания подразумевает неформальное общение за семью круглыми столами, за которыми будут сидеть участники рабочей группы «Системные вопросы», а также шести подгрупп, отвечающих за реализацию приоритетных направлений и проектов.
В последний раз о приезде Путина в аннексированный Крым сообщалось 4 августа, тогда он посетил фестиваль «Опера в Севастополе».
Тогда Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с визитом в аннексированный Севастополь президента России.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым
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