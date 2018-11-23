- Гай рассказал о том, как Янукович и Кремль подрывали обороноспособность Украины: "Цель - обезглавить ВСУ" 21:14
- В Одессе в одном из главных судов города произошло массовое побоище: задержано около 50 человек - кадры 21:00
- Армия РФ получила сильный отпор от ВСУ – у боевиков тяжелые ранения 20:47
- В Донецке и Макеевке на рынках продают масло с ртутью. Люди напуганы20:30
- Кризис на Донецком металлургическом заводе: производство остановлено, люди — без зарплаты20:15
- "Муниципальная няня": что будет с декретными выплатами в 2019 году20:00
- У украинцев отберут больше половины всех субсидий: кто пострадает сильнее19:45
- Минималка и прожиточный минимум: Насколько вырастут соцстандарты в 2019 году19:15
- На Украину обрушатся сильные снегопады: до снежного армагеддона остались считанные дни19:03
- Порошенко подписал законы о растаможке и новых штрафах для «евроблях»17:32
У украинцев отберут больше половины всех субсидий: кто пострадает сильнее
С начала года объем назначенных субсидий украинцам уменьшился более, чем в половину.
Об этом пишет "Хвиля", ссылаясь на информацию Государственной службы статистики. Отмечается, что в январе-октябре 2018 года объем назначенных дотаций на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 66,7% до 1 164,8 млн гривен по сравнению с январем-октябрем 2017 года.
Так, в городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 857,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 307,2 млн гривен (2 497,7 млн гривен и 995,2 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 57,8% и составил 538,9 гривны.
Всего в январе-октябре 2018 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратилось 6 107 тысяч домохозяйств, что на 20,5% меньше по сравнению с январем-октябрем 2017 года. К слову, из них на городские населенные пункты приходится 66,6% обращений.
В октябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 1 497,1 тысяч домохозяйств.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
- "Это план Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство", - депутат Доний призвал украинцев серьезно отнестись к опасным фантазиям Захарченко о "Малороссии"
- Земфира споет в Донецке в конце апреля
- В день Крещения Руси в Херсонесе поставят 13-тонный колокол
- Донецкие милиционеры обсудили с польскими коллегами подготовку к Евро-2012 (ФОТО)
- Шок! Известный блогер, убив и расчленив жену, организовал ее поиск через соцсети
- Блохин вызвал трёх "горняков"
- Армия РФ получила сильный отпор от ВСУ – у боевиков тяжелые ранения 20:47
- В Донецке и Макеевке на рынках продают масло с ртутью. Люди напуганы20:30
- Кризис на Донецком металлургическом заводе: производство остановлено, люди — без зарплаты20:15
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- Гай рассказал о том, как Янукович и Кремль подрывали обороноспособность Украины: "Цель - обезглавить ВСУ" 21:14
- В Одессе в одном из главных судов города произошло массовое побоище: задержано около 50 человек - кадры 21:00
- Армия РФ получила сильный отпор от ВСУ – у боевиков тяжелые ранения 20:47
- В Донецке и Макеевке на рынках продают масло с ртутью. Люди напуганы20:30
- Кризис на Донецком металлургическом заводе: производство остановлено, люди — без зарплаты20:15
- "Муниципальная няня": что будет с декретными выплатами в 2019 году20:00
- У украинцев отберут больше половины всех субсидий: кто пострадает сильнее19:45
- В Москве сильный пожар: раздаются взрывы19:30
- Минималка и прожиточный минимум: Насколько вырастут соцстандарты в 2019 году19:15
- На Украину обрушатся сильные снегопады: до снежного армагеддона остались считанные дни19:03
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone