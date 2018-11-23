У украинцев отберут больше половины всех субсидий: кто пострадает сильнее

23.11.2018 19:45

С начала года объем назначенных субсидий украинцам уменьшился более, чем в половину.

Об этом пишет "Хвиля", ссылаясь на информацию Государственной службы статистики. Отмечается, что в январе-октябре 2018 года объем назначенных дотаций на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 66,7% до 1 164,8 млн гривен по сравнению с январем-октябрем 2017 года.

Так, в городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 857,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 307,2 млн гривен (2 497,7 млн гривен и 995,2 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 57,8% и составил 538,9 гривны.

Всего в январе-октябре 2018 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратилось 6 107 тысяч домохозяйств, что на 20,5% меньше по сравнению с январем-октябрем 2017 года. К слову, из них на городские населенные пункты приходится 66,6% обращений.

В октябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 1 497,1 тысяч домохозяйств.

Источник: https://from-ua.com