- Украина получила новый бюджет: главные цифры11:31
- Украинцам урежут зарплаты, в Кабмине готовят новое «покращення»: Заберут любой ценой11:15
- Оккупанты планируют новую масштабную стройку моста: опубликованы фото11:07
- «Они были, как беспризорники»: в УПЦ МП встали на защиту боевиков-казаков на Донбассе11:00
- Впереди комфортный сюрприз, - синоптики рассказали о погоде в выходные10:45
- Украинцам увеличивают выплаты: кому повезет в новом году10:30
- «Порадовали»: украинцам повышают пенсию на 62 гривны10:10
- Подразделения НВФ ударили из гранатометов и понесли потери10:02
- Батареи артиллерии, танки и БТР: армия РФ опасно стягивает мощное оружие к Горловке и Ясиноватой - Тымчук 09:51
- Путин едет в аннексированный Крым, - реакция Украины09:45
Украинцам урежут зарплаты, в Кабмине готовят новое «покращення»: Заберут любой ценой
Государству очень нужны деньги и в Кабмине решили обобрать украинцев
Инициатива украинского правительства касательно расширения максимальной величины базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) направлена на пополнение госбюджета и не имеет ничего общего с выведением зарплат украинцев из «тени».
В этом уверена консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.
В этом уверена консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.
Кабинет министров предлагает расширить максимальную величину базы начисления ЕСВ с нынешних 15-ти размеров минимальных заработных плат до 25-ти, а также установить регрессивную шкалу ЕСВ для более крупных доходов.
«Задача — в том, чтобы наполнить бюджет. Государству очень деньги нужны, и это очень видно», — уверена Александра Томашевская.
Аналитик отметила, что в 2019 году правительство в очередной раз собирается увеличивать пенсии. Для этого, естественно, нужны немалые дополнительные средства – несколько десятков миллиардов гривен.
«И их нужно забрать любой ценой», — подчеркнула Томашевская.
По мнению консультанта, ради достижения этой цели государство планирует брать с руководителей предприятий ЕСВ из расчета двух минимальных зарплат.
«Идея – просто собрать деньги. Их будут собирать со всех – и с больших и с маленьких, и со средних. Но те, по кому собираются ударить, вряд ли злоупотребляют», — уверена эксперт.
В Украине есть компании, в которых платят и, главное, декларируют высокие зарплаты. Их крайне мало, порядка 5% всех налогоплательщиков, однако, они есть. В основном, это – крупные иностранные компании или некоторые отечественные, но, часто с иностранным капиталом.
«Они слишком прозрачны и честны, и им дешевле платить официальные зарплаты. И, поскольку они и так платят официально, то они и доплатят (ЕСВ по новым предлагаемым правилам). Для них репутация слишком дорога, чтобы что-то выдумывать и скрывать несколько тысяч. Поэтому они (правительство) решили взять с тех, кто официально показывает (доходы)», — сообщила Томашевская.
Однако украинцы, за исключением тех, кто и сегодня получает зарплату «по-белому» и, соответственно, также «по-белому» платит ЕСВ, вряд ли станут активно выходить из «тени».
«Такие меры по увеличению платежей вызывают у украинцев ответную реакцию в виде отказа платить. И есть такое представление, что, те, кто «в белую» платит, те – дураки», — подытожила она.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, зарплата, украинцы, Кабмин
- Подразделения НВФ ударили из гранатометов и понесли потери10:02
- Батареи артиллерии, танки и БТР: армия РФ опасно стягивает мощное оружие к Горловке и Ясиноватой - Тымчук 09:51
- Боевики «ДНР» обвиняют в срыве «запуска» «Стирола» Великобританию09:14
- В Украине сделали предложение террористам «ЛДНР»08:32
- Петр Порошенко назвал одно единственное условие, которое не позволило бы России оккупировать Крым и Донбасс08:00
- Ход войны на Донбассе может резко изменится: В зоне ООС внедряется интеграционная платформа "ДЕЛЬТА"07:25
- Миротворцы на Донбассе: Гримчак рассказал, как может измениться ситуация и чего ожидать07:20
- В «ДНР» «переписали» биографию Пушилина — теперь он не МММщик23:43
- Победа за Украиной: офицер ВСУ показал мощное видео ликвидации террористов с воздуха – Сеть в восторге 23:26
- Украина предложила самороспуск всех «учреждений Л-ДНР»21:59
- Стала известна программа новогоднего концерта на канале «Интер»11:22
- Украинцам урежут зарплаты, в Кабмине готовят новое «покращення»: Заберут любой ценой11:15
- Оккупанты планируют новую масштабную стройку моста: опубликованы фото11:07
- «Они были, как беспризорники»: в УПЦ МП встали на защиту боевиков-казаков на Донбассе11:00
- Названы самые популярные среди украинцев товары "Черной пятницы"10:55
- Впереди комфортный сюрприз, - синоптики рассказали о погоде в выходные10:45
- Украинцам увеличивают выплаты: кому повезет в новом году10:30
- Археологи нашли могилу людей с аномальными черепами10:17
- «Порадовали»: украинцам повышают пенсию на 62 гривны10:10
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- "Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее13:15
- Донбасс погибает от «адской» воды12:53
- Три вопроса переселенцев к юристу: В «Донбасс SOS» рассказали о праве на бесплатное УЗИ, помощи на погребение и статусе при покупке жилья12:37
- 5 народных способов расправиться с герпесом за 1 сутки22:48
- Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим22:23
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО