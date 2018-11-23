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В деле Зайцевой появился скандальный нюанс

23.11.2018 09:30
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В деле Зайцевой появился скандальный нюанс

Эксперты в деле о трагическом ДТП в Харькове на Сумской с Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым показали результаты своей работы, используя игрушечную машинку.

Общественность, защитники и журналисты усомнились в адекватности заключений. В частности, сомнительные нюансы подметила корреспондент ICTV Татьяна Доцяк. О своих выводах она написала в Facebook.

"Эксперт на игрушечной машинке показывает, как стояло авто Дронова, чтобы доказать, что он пересек границу перекрестка. Все, говорит, зависит от того, под каким углом смотреть. Если спереди — линия перед автомобилем. Если сверху — под автомобилем", — сказано в сообщении.

По ее словам, прокурора, адвокатов Зайцевой и судью экспертизы устроили. Судья отвод экспертам отклонил, а значит будет руководствоваться этими исследованиями для приговора, подчеркнула Доцяк.

По ее мнению, обоим виновникам аварии дадут одинаковый срок.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Харьков, суд, скандал, ДТП
 
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