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В деле Зайцевой появился скандальный нюанс
Эксперты в деле о трагическом ДТП в Харькове на Сумской с Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым показали результаты своей работы, используя игрушечную машинку.
Общественность, защитники и журналисты усомнились в адекватности заключений. В частности, сомнительные нюансы подметила корреспондент ICTV Татьяна Доцяк. О своих выводах она написала в Facebook.
"Эксперт на игрушечной машинке показывает, как стояло авто Дронова, чтобы доказать, что он пересек границу перекрестка. Все, говорит, зависит от того, под каким углом смотреть. Если спереди — линия перед автомобилем. Если сверху — под автомобилем", — сказано в сообщении.
По ее словам, прокурора, адвокатов Зайцевой и судью экспертизы устроили. Судья отвод экспертам отклонил, а значит будет руководствоваться этими исследованиями для приговора, подчеркнула Доцяк.
По ее мнению, обоим виновникам аварии дадут одинаковый срок.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Харьков, суд, скандал, ДТП
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